Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 aprilie 2026. Câștig de 309 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

După ce s-au stabilit semifinalistele din cupele europene, campionatele mari ale Europei revin, iar etapele sunt din ce în ce mai puține. Arsenal este una dintre echipele calificate în ultimele 4 în Champions League și are o șansă importantă și la Premier League, însă o înfrângere în această etapă i-ar putea fi fatală. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.09 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 19 aprilie 2026.

Cotă de 1.70 de la Aston Villa – Sunderland pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 19 aprilie 2026

Premier League revine după o pauză foarte lungă, iar ultimele etape sunt gata să aducă tensiune maximă în cel mai puternic campionat al lumii. Locurile de Champions League par deja „date”, însă echipele trebuie să continue să joace serios pentru a nu avea nicio surpriză.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, cinci echipe vor merge în Champions League din campionatul englez, iar pe locul 5 se află Liverpool, la 4 puncte de locul 6, ocupat de Chelsea. Aston Villa și Manchester United sunt mult mai liniștite, cu 55 de puncte, în timp ce lupta la titlu a rămas doar între Manchester City și Arsenal.

Aston Villa va juca împotriva uneia dintre surprizele acestui campionat. Nou promovata Sunderland a făcut o figură frumoasă în acest an și o serie bună pe final i-ar putea aduce chiar un loc de cupe europene. În acest moment se află pe locul 10, la doar trei puncte de Chelsea, care ocupă loc de Europa League. Totuși, credem că elevii lui Unai Emery se vor concentra suplimentar pentru a putea să-și asigure poziția în campionat, după care să se poată concentra pe câștigarea Europa League, tocmai de aceea vom miza pe pronosticul „1 solist”, pentru o cotă de 1.70 de la Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT

Cota de 1.82 de la Manchester City – Arsenal completează biletul zilei de duminică

în toate campionatele mari. În Italia, la fel și Barcelona în Spania. Ligue 1 o va încorona din nou pe PSG, în timp ce Bayern este de neoprit în Germania. Ultimul campionat în care titlul încă nu s-a jucat este Anglia, iar acest lucru s-ar putea întâmpla duminică.

ADVERTISEMENT

„Cetățenii” sunt la șase puncte în acest moment, însă au o restanță de jucat. Cu o victorie în acel meci, dar și în meciul direct, echipa lui Pep Guardiola ar veni la egalitate de puncte cu „tunarii” și va avea și un golaveraj aproximativ egal. Jucând acasă, Manchester City va avea prima șansă, însă noi vom miza pe un meci în care Arsenal va încerca să păstreze un 0-0, de aceea alegem să pariem pe „Sub 2,5 goluri” pentru o cotă de 1,82 de la Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.70 pentru pronosticul „1 solist” la Aston Villa – Sunderland și o cotă de 1.82 pentru „Sub 2,5 goluri” în meciul Manchester City – Arsenal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.09, numai bună pentru un câștig de 309 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.