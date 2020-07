Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 iulie 2020. De 4 ori mai mulţi bani cu două meciuri din Premier League

Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 iulie 2020. Cel mai tare campionat din lume se apropie de final. Este penultima etapa de Premier League şi, astăzi, avem parte de două meciuri foarte importante. Mizăm pe un solist şi un „ambele marchează“ şi obţinem, la Unibet, o cotă totală de 3,98.

Primul meci de pe bilet zilei este Bournemouth – Southampton, de la 16:00. „Cireşele“ sunt la retrogradare şi au nevoie de victorie pentru a spera la rămânerea în Premier League, în timp ce oaspeţii nu mai au nici griji, dar nici aspiraţii. Vor termina la mijlocul clasamentului.

A doua confruntare de biletul zilei, Tottenham – Leicester, de la 18:00, se anunţă extrem de spectaculoasă. Ambele formaţii au nevoie de cele 3 puncte puse în joc pentru a prinde cupele europene, gazdele – Europa League, iar oaspeţii – Champions League.

Bournemouth este pe 18, loc retrogradabil, la 3 puncte de Watford, care se salvează în acest moment. Alte două poziţii mai sus sunt Brighton şi West Ham, dar chiar dacă acestea ar pierde ultimele două etape, iar gazdele de azi le-ar egala la puncte, tot ar avea golaverajul mai slab. Deci, singura şansă e să treacă de Watford. Bournemouth a avut 4 etape extrem de grele, cu Manchester United, Tottenham, Leicester şi Manchester City, dar au reuşit să strângă 4 puncte, după un egal cu Spurs şi o victorie contra „vulpilor“.

Southampton e pe poziţia 12, departe de orice parte a clasamentului care ar putea crea emoţii. N-au pierdut în precedentele 5 runde, dar au trei egaluri consecutive. Singura miză pentru ei ar putea fi titlul de golgheter pentru Danny Ings, care are 20 de reuşite. Dar Vardy a bifat deja 23 de goluri şi va fi greu de depăşit în doar două etape. Oaspeţii nu se vor da la o parte, dar nici nu joacă sub presiune. „1 solist“ are cota 2,40 la Unibet.

Totul sau nimic în Tottenham – Leicester

Tottenham a adunat până acum 55 de puncte şi ocupă locul al şaptelea. Ţinta e poziţia a şasea, ocupată de Wolves, cu 56, pentru că duce în Europa League. De patru runde, trupa lui Jose Mourinho nu pierde, dar jocul nu a fost convingător. A remizat la zero cu Bournemouth, echipă care se zbate la retrogradare, şi a trecut greu de trupe fără obiectiv pe final de sezon, ca Newcastle sau Everton. Dacă pierde astăzi, Spurs îşi poate lua adio de la Europa.

Leicester a irosit un avantaj de 14 puncte faţă de locul 5 şi a ajuns să tremure pentru ultimul bilet de Champions League. E la egalitate de puncte cu Manchester, dar are golaveraj mai bun: 67-36 faţă de 63-35, iar în ultima rundă joacă fix contra „diavolilor“. Ca să nu cadă de pe 4, are nevoie de 3 puncte azi şi cel puţin un egal pe Old Trafford. Totuşi, Tottenham e o nucă tare, care are propriile motive să lupte. Aşa că e greu de anticipat cine se va impune. Egalul sună plauzibil, dar e prea riscant. Alegem varianta „ambele marchează, la cotă 1,66 la Unibet.

Rezumând, pentru a ne înmulţi banii de patru ori avem nevoie de victoria lui Bournemouth, pe teren propriu, cu Southampton, şi să înscrie ambele echipe în confruntarea dintre Tottenham şi Leicester. Pentru cele două pronosticuri alese de noi pe biletul zilei, Unibet oferă o cotă totală de 3,98. Profit frumos de 300%.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

