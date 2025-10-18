Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 octombrie 2025. Câștig de 501 lei cu 3 meciuri care promit goluri multe

Biletul zilei la pariuri de duminică, 19 octombrie, vă poate aduce un câștig de 501 lei, asta după o miză pe 3 meciuri din campionatele tari: Anglia, Italia și Germania.
FANATIK
18.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri pentru ziua de duminică, 19 octombrie

Fotbalul la nivel de cluburi a revenit și promite în continuare spectacol, goluri multe și suspans, iar alături de MAXBET vă propunem biletul zilei pentru duminică, format din 3 meciuri.

Como – Juventus sau Fabregas vs Tudor. Spectacol total pentru o cotă de 2,16

Campionatul Italiei a crescut mult, în ultimii ani, din punct de vedere al spectacolului, iar duminică avem față în față două formații care practică un fotbal deschis. Como, echipă pregătită de Cesc Fabregas, are un stil de joc vertical, cu fotbaliști foarte buni în compartimentul ofensiv, capabili să facă diferența, precum Martin Baturina sau Nico Paz.

Nici Juventus nu duce lipsă de calitate în zona ofensivă. Formația torineză îl are pe Kenan Yildiz, considerat unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști ai lumii. De asemenea, în căutatea golului vor mai fi și atacanții Jonathan David sau Dusan Vlahovic. Astfel, mizăm pe o partidă în care se marchează minim 3 goluri, pentru o cotă de 2,16 oferită de MaxBet.

Meci de tradiție în Premier League. Liverpool – Manchester United, duel care promite goluri

Încrâncenarea adusă de un meci contra marii rivale nu se compară cu nimic altceva. Aceasta va fi prezentă și la partida dintre Liverpool și Manchester United, una care se anunță a fi jucată la intensitate maximă. Cormoranii vin după două înfrângeri consecutive în campionat și sunt obligați să învingă pe Anfield Road în duelul cu diavolii roșii.

Elevii lui Ruben Amorim au avut un parcurs fluctuant în acest sezon și se gândesc acum la o clasare între primele 4 echipe, însă pentru a-și îndeplini acest obiectiv au nevoie de un rezultat bun cu Liverpool. Această dorință a ambelor echipe de a se afirma va face ca partida să fie una jucată pe contre, iar noi mizăm, la fel, pe minim 3 goluri înscrise în meci, pentru o cotă de 1,45 oferită de MaxBet.

Bundesliga nu ne dezamăgește: Freiburg și Frankfurt, meci cu cuțitele pe masă care ne aduce o cotă de 1,60

Fotbalul german este fără îndoială cel care aduce cel mai mult spectacol, fiind în strânsă rivalitate cu Premier League. De aceea, mai mereu există multe goluri marcate și un dramatism dus la limită pentru echipele implicate. Meciul dintre două formații europene, Freiburg și Frankfurt, urmează să fie unul jucat de la o poartă la alta, spunem noi.

Astfel, pentru a specula modul de joc și promisiunea unui fotbal direct, mizăm pe minim 3 goluri marcate în meci, la o cotă de 1,60 oferită de MaxBet.

Biletul nostru, format din cele 3 meciuri, aduce în final o cotă frumoasă de 5,01, iar cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 501 lei.

