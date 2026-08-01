Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 august 2026. Câștig de 492 lei cu fotbal

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Ușor, ușor echipele mari din Vest se pregătesc de un nou sezon de spectacol total. Dacă în România deja a început etapa a 3-a, în Olanda duminică se va juca Supercupa Johan Cruyff, între PSV și AZ Alkmaar. În cazul fotbalului din Premier League, fanii vor mai avea de așteptat, întrucât echipele se află în presezon și dispută momentan doar meciuri amicale. Pe biletul zilei de la WinBoss am selectat două partide extrem de interesante, care, combinate, ne pot aduce un venit în plus pe final de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 august 2026. Cotă de 1,93 la Supercupa Olandei, dintre PSV și AZ Alkmaar

După ce alături de Union Saint-Gilloise, a venit rândul și lui Dennis Man să câștige primul trofeu din acest sezon. După ce a devenit campion la pas alături de formația din Eindhoven,

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Meciul se va disputa între PSV și AZ Alkmaar, iar de la aceste două formații nu ne putem aștepta decât la un fotbal extrem de ofensiv. Chiar dacă PSV și-a pierdut vedeta, pe Saibari, care a semnat cu Bayern Munchen, echipa lui Man este favorită certă la această partidă, însă nu vom miza pe victoria ei, ci pe un pariu mult mai interesant. Vom începe biletul zilei cu selecția „PSV, gol în ambele reprize”, pentru o cotă de 1,93 de la WinBoss.

Cota de 2,55 de la Liverpool – Leeds completează biletul de duminică, 2 august 2026

Primele meciuri oficiale pentru Liverpool, Leeds și restul formațiilor din Anglia vor veni abia la sfârșitul lunii august, așa că, în acest moment, ele se află în stagiul de pregătire. „Cormoranii” lui Andoni Iraola au disputat deja două meciuri amicale, pe care le-au câștigat. Unul a fost cu Sunderland, de care au trecut cu 4-2, iar celălalt a fost cu Wrexham, pe care au învins-o cu 1-0.

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Cele două goluri pe care Sunderland i le-a dat lui Liverpool ne pun pe gânduri și sugerează că, momentan, spaniolul experimentează și vrea să găsească cel mai bun prim 11 cu care poate ataca noul sezon de Premier League și, de ce nu, Liga Campionilor. Astfel, vom încerca un pronostic destul de curajos, anume „Oaspeții – peste 1,5 goluri”, pentru o cotă foarte bună de 2,55, de la WinBoss.

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În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem la WinBoss o cotă de 1,93 pentru selecția „Gazdele – gol în ambele reprize” în meciul PSV – AZ Alkmaar și o cotă de 2,55 pentru „Oaspeții – peste 1,5 goluri” în partida Liverpool – Leeds. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 4,92, perfectă pentru un câștig de 492 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.