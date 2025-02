Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 februarie 2025. Câștig de 698 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Italiei, derby-uri de mare tradiție în cele două țări. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.98 la DON.RO și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de duminică, 2 februarie 2025.

Victoria lui Arsenal aduce o cotă de 1.94 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 2 februarie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Arsenal Londra – Manchester City, din etapa a 24-a din Premier League, care începe la ora 18:30. Două dintre cele mai puternice formații ale Angliei se întâlnesc pe Emirates, dar sunt cu gândul la liderul Liverpool.

”Tunarii” par să fi trecut peste startul de an mai puțin fast și caută cele 3 puncte pentru a nu da șansă trupei lui Pep Guardiola să se apropie. Mikel Arteta știe mai bine ca oricine faptul că City este o formație periculoasă atunci când intră în ritm.

”Cetățenii” răsuflă ușurați după calificarea dificilă din Champions League, însă sunt deja cu gândul la . La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist”, care are la DON.RO o cotă de 1.94.

Cotă de 3.60 de la AC Milan – Inter

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este AC Milan – Inter Milano, din runda a 23-a din Serie A, programată de la ora 19:00. Derby della Madonnina pare să încline în favoarea ”nerazzurrilor” pe hârtie.

Trupa lui Simone Inzaghi s-a calificat direct în optimile Champions League și pare singura echipă care se poate ține de Napoli. În plus, Inter are de luat o revanșă după ce la început de an.

”Rossonerii” nu își găsesc constanța nici sub comanda lui Sergio Conceicao, însă un derby aduce cu sine mai multă dorință și concentrare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”x solist”, pentru că și cota de 3.60 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 698 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 1.94 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Arsenal Londra – Manchester City și o cotă de 3.60 pentru ”x solist” la AC Milan – Inter Milano, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.98. Numai bună pentru un câștig de 698 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.