Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025. Câștig de 240 de lei cu fotbal din Austria!

Biletul zilei la pariuri de duminică, 2 noiembrie 2025, ne propune două partide foarte interesante din Austria. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,4 la NetBet și așteptăm un profit frumușel.

Cotă de 1,57 la RB Salzburg – Ried

Primul meci pe care ne concentrăm este cel dintre RB Salzburg, , și Ried. Gazdele vor răzbunare și au mare nevoie de toate cele 3 puncte dacă vor să continue lupta de la egal la egal cu liderul Sturm Graz.

Astfel, având în vedere că partida se va juca pe terenul lui Salzburg, iar echipa beneficiază de un lot puternic, vom miza la acest meci pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 1,57 la NetBet.

Cotă de 1,53 la Rapid Viena – Sturm Graz

A doua partidă către care ne îndreptăm atenția este duelul de foc dintre Rapid Viena, , și liderul Sturm Graz.

Un singur punct face diferența între cele două formații în clasament, astfel că meciul va fi unul crâncen. Vom miza la această confruntare pe varianta „ambele marchează: Da”, care a re o cotă de 1,53 la NetBet.

Profit important cu biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.57 pentru pronosticul „1 solist” în meciul RB Salzburg – Ried și o cotă de 1.53 pentru „ambele echipe marchează: Da” la Rapid Viena – Sturm Graz, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,40. Numai bună pentru un câștig de 240 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.