Biletul zilei la pariuri, duminică, 20 decembrie 2020. Două derby-uri pentru 200 de lei profit

Biletul zilei la pariuri, duminică, 20 decembrie 2020. Ultima zi a săptămânii este un prilej la fel de bun ca oricare altul pentru un bilet câştigător. Graţie unei cote totale de 3,10 le Get’s Bet, avem şansa de a ne spori bugetul cu peste 200 de lei, la o miză de 100.

Primul meci de pe biletul zilei este Atalanta – AS Roma, de la 19:00. Jocul contează pentru a 13-a etapă din Serie A. La startul acestei runde, gazdele se situau pe locul al optulea, în timp ce oaspeţii erau patru locuri mai sus.

Lille – PSG, de la 22:00, este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. În momentul de faţă, sunt, dacă ne luăm după poziţiile din clasament, cele mai bune formaţii franceze. Cu 15 etape scurse din Ligue 1, Lille are un punct avans în faţa adversarei şi două peste Lyon.

Atalanta şi Roma contribuie cu o cotă de 1,60 la biletul zilei

Atalanta a sedus pe toată lumea în ultimele sezoane graţie jocului ofensiv şi spectaculos. Meciurile trupei din Bergamo din precedentele două ediţii de Serie A au înregistrat cele mai mari medii de goluri. Şi în acest sezon, Atalanta îşi confirmă bunul obicei şi înregistrează 3,5 goluri pe meci, deşi în patru dintre ultimele 5 etape nu s-a depăşit pragul de două reuşite decât de două ori. 22-17 este golaverajul gazdelor, fapt ce indică o ofensivă consistentă, dar şi o defensivă slabă.

AS Roma, locul 4 cu 24 de puncte, la egalitate cu Juventus (3), are un start de sezon mai bun decât de obicei. Capitolinii au cedat doar două jocuri din 12, remizând alte 3. În rest, au fost 7 succese, ultimele două, concludente, venite în rundele precedente: 3-1 cu Torino şi 5-1 la Bologna.

Ultimele confruntări directe nu au plictisit. Cele mai spectaculoase au fost în urmă cu două sezoane, când s-a terminat 3-3 atât în tur, cât şi în retur. În 2019-2020, Atalanta a profitat de o formă mai slabă a romanilor şi s-a impus cu 2-0 în deplasare şi cu 2-1 pe teren propriu. Judecând după forma de moment, dar şi după istoria meciurilor directe, înclinăm să credem că amândouă vor înscrie şi vor fi cel puţin trei goluri. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,60 la Get’Bet.

Cotă 1,95 pentru GG3+ pe biletul zilei

Lille este liderul din Ligue 1. Mai mult decât atât, gazdele au cea mai bună defensivă, doar 10 goluri încasate (la egalitate cu PSG), şi cele mai puţine înfrângeri, una singură (la egalitate cu Lyon). Pe teren propriu, Lille nu a cunoscut eşecul, indiferent de competiţia în care a jucat, iar singurele formaţii care au plecat cu punct de pe stadionul Pierre Mauroy au fost Rennes, în prima etapă, şi Lyon, ocupanta locul al treilea.

PSG este supercampioana Franţei, echipa care domină Ligue 1 de la investiţiile de sute de milioane ale arabilor încoace. Problemele cu jucătorii infectaţi cu noul coronavirus, au făcut-o pe PSG să piardă primele două etape şi să rateze startul. A recuperat pe parcurs, dar a dat semne de oboseală în derby-urile cu Monaco, Lyon (ambele pierdute la limită) şi Bordeaux (2-2).

În confruntările directe, de obicei, câştig de cauză au avut Neymar şi compania. În sezonul precedent, s-au impus în ambele confruntări, tur şi retur, cu 2-0. Chiar şi pe terenul lui Lille, palmaresul mai bun îl are PSG, care a câştigat patru din ultimele 5 meciuri, de fiecare dată la zero. În aprilie 2019 însă, a pierdut drastic, 1-5. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,95 la Get’s Bet.

Biletul zilei aduce un profit de peste 200 de lei

În concluzie, două derby-uri pot fi calea spre un câştig de 313 de lei. Am selectat acelaşi pronostic în două meciuri de calitate, Atalanta – AS Roma şi Lille – PSG, dar la cote, evident, diferite. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cotă 1,60 în Italia şi 1,95 în Franţa. Cumulat, Get’s Bet ne oferă o cotă de 3,13.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.