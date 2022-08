Biletul zilei la pariuri, duminică, 21 august 2022. Câștig de peste 350 de lei cu meciuri din Anglia și Spania

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, în care sunt implicate formații care visează la trofee în acest sezon. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,54 la şi aşteptăm un profit numeros.

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Newcastle United – Manchester City, din etapa a 3-a din Premier League, care începe la ora 18:30. ”Cetățenii” au început ca din pușcă sezonul și arată că sunt pregătiți să-și apere titlul.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Real Sociedad – FC Barcelona, din runda a 2-a din La Liga, programată de la ora 23:00. Catalanii au plecat cu stângul în actuala stagiune și un nou pas greșit ar putea să ridice primele semne de întrebare.

Cotă de 2,15 de la Newcastle – Manchester City pentru biletul zilei

Elevii lui Pep Guardiola au un start de stagiune absolut impecabil, cu două victorii lejere în care au reușit să țină închisă poarta apărată de Ederson și și-au depus candidatura pentru un nou titlu în Premier League.

ADVERTISEMENT

Dacă din punct de vedere sportiv toate lucrurile merg ca pe roate pentru Manchester City, problemele vin din punct de vedere logistic. Fanii au mari emoții pentru că .

Newcastle a făcut achiziții importante în această vară, are 4 puncte în două etape, însă jocul nu este încă la nivelul așteptat. În aceste condiții, am ales pronosticul ”nu marchează ambele echipe și sub 3,5 goluri”, pentru că și cota de 2,15 oferită de este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Golurile de la Sociedad – Barcelona aduc o cotă de 1,65

În ciuda campaniei de achiziții spectaculoasă pe care au reușit-o în această vară, catalanii au ratat startul. Deși au dominat autoritar meciul de pe Camp Nou cu Rayo Vallecano, nu au scos decât o remiză albă.

Xavi trebuie să găsească repede soluția pentru a asambla piesele noi din angrenaj, altfel vor începe discuțiile. Martele avantaj îl reprezintă Robert Lewandowski, cel care , care poate oricând să scoată echipa din impas.

ADVERTISEMENT

Bascii sunt o nucă tare în fotbalul spaniol, iar pe Anoeta din San Sebastian se câștigă foarte greu. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 1,65.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 354 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la o cotă de 2,15 pentru pronosticul ”nu marchează ambele echipe și sub 3,5 goluri” în meciul Newcastle United – Manchester City și o cotă de 1,65 pentru ”ambele echipe marchează” la Real Sociedad – FC Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,54. Numai bună pentru un câștig de 354 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.