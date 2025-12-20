Biletul zilei la pariuri, duminică, 21 decembrie 2025. Câștig de 333 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Fotbalul se pregătește de pauza de iarnă, însă până atunci vom avea o serie de meciuri cel puțin interesante în cele mai tari campionate ale Europei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.33 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 21 decembrie 2025.

Cotă de 1,55 de la Aston Villa – Manchester United pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 21 decembrie 2025

Echipa antrenată de Unai Emery a început foarte slab acest sezon de Premier League, iar după patru meciuri în campionatul Angliei nu avea niciun gol înscris. Cu toate acestea, Aston Villa și-a revenit miraculos, iar în acest moment pare o pretendentă clară la locurile de Liga Campionilor.

Mai mult decât atât, echipa din Birmingham se situează la doar trei puncte în spatele liderului Arsenal, care părea la un moment dat că are cale liberă spre un nou titlu după o pauză de peste două decenii.

De partea cealaltă, și are una dintre cele mai bune ofensive din acest sezon, la egalitate cu „tunarii”, care se află pe prima poziție în Premier League. Pentru această partidă vom alege să mizăm pe pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” pentru o cotă de 1.55 oferită de BETANO.

Cota de 2,15 de la Villarreal – FC Barcelona completează biletul zilei de joi

Un meci atractiv din această etapă de LaLiga este, cu siguranță, Villarreal – Barcelona. Meciul dintre cele două echipe de pe podium era programat în luna octombrie să se joace în SUA, la Miami, însă, la presiunea fanilor, acest plan a picat, iar meciul se va juca în Spania.

Barcelona pare că și-a intrat în ritm, deși începutul de sezon a fost cu destul de multe defecete în joc. Catalanii au recuperat un handicap de 5 puncte față de Real Madrid, iar în acest moment sunt lideri și au un avantaj de patru puncte,

Formația antrenată de Hansi Flick continuă să fie o definiție a ofensive totale și a apărării avansate, tocmai de aceea pentru această partidă vom alege să pariem pe „2 & peste 2,5 goluri în meci”, pentru o cotă de 2.15 oferită de BETANO.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1,55 pentru pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” la Aston Villa – Manchester United și o cotă de 2,15 pentru „2 & peste 2,5 goluri” în meciul Villarreal – FC Barcelona, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.33, numai bună pentru un câștig de 333 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.