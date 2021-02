Biletul zilei la pariuri, duminică, 21 februarie 2021. Granzii din Manchester ne aduc peste 400 de lei

Biletul zilei la pariuri de duminică, 21 februarie 2021 vine din Premier League, din etapa 25, unde avem două meciuri interesante ale primelor două clasate. Folosim acelaşi pronostic în ambele partide şi obţinem o cotă totală de 4,23 la Get’s Bet.

Primul meci de pe biletul zilei este Arsenal – Manchester City, de la ora 18:30. „Tunarii“ au un nou sezon slab şi încheie prima jumătate a clasamentului, în timp ce adversarii sunt într-o formă de zile mari, cu 17 victorii consecutive, în toate competiţiile.

Manchester United – Newcastle este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. „Diavolii“, locul secund în Premier League, întâlnesc o formaţie aflată imediat deasupra locurilor care duc în Championship.

Victorie cu goluri, la cotă 2,35 pe biletul zilei

Arsenal părea să poată emită pretenţii la un loc în topul Premier League sub comanda lui Arteta, după ce a câştigat Cupa Angliei la finalul sezonului precedent. Însă, după 24 de etape în care a acumulat 34 de puncte, e doar a zecea în Premier League, iar locurile de cupe europene sunt departe. Pe teren propriu, „tunarii“ nu pierd de cinci meciuri (trei victorii şi două remize), reuşind să o bată pe Chelsea şi să scoată un egal cu Manchester United, dar felul în care evoluează nu le dă prea mari speranţe în faţa lui Manchester City.

Trupa lui Guardiola arată ca o maşinărie perfectă în ultima perioadă. Are 17 victorii la rând, în toate competiţiile, iar jocul merge în ciuda absenţei lui Kevin de Bruyne şi Sergio Aguero, care lipsesc de ceva vreme. S-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului şi pare scăpată în campioană. 10 succese la rând are şi în deplasare, unde doar 3 partide au fost de „under“, în celelalte, City marcând singură de cel puţin trei ori.

Şi în meciurile directe cu Arsenal, Manchester City domină clar. În ultimele 5 sezoane (din ediţia 2016-2017), cele două s-au întâlnit de 13 ori. „Tunarii“ au reuşit să-şi elimine adversarii în cele două meciuri de Cupa Anglie, dar în celelalte competiţii, City are avantaj, 3-0 şi 4-1 în Cupa Ligii, plus 8 victorii şi o remiză (2-2) în campionat. Din cele 8 succese în Premier League, 6 au avut minimum 3 reuşite pe tabelă. „2 şi peste 2,5 goluri“ are cota 2,35 la Get’s Bet.

United aduce o cotă de 1,80 pe biletul zilei

Manchester United este pe locul secund în Premier League, la 10 puncte distanţă de liderul şi rivala concitadină City. Dacă la primul loc şansele sunt mici, „diavolii“ trebuie să fie atenţi la echipele din spate. Leicester are acelaşi număr de puncte, iar Chelsea şi West Ham sunt la 3, respectiv 4, puncte. United are un parcurs excelent „afară“, unde este neînvinsă, iar pe teren propriu are 4 succese în precedentele 6 jocuri. Cele mai recente două au fost adevărate festivaluri de goluri, 9-0 cu Southampton şi 3-3 cu Everton, o victorie scăpată printre degete la ultima fază a meciului.

Newcastle merge pe Old Trafford cu sabia retrogradării deasupra capului. „Coţofenele“ sunt pe locul 17, imediat deasupra zonei roşii, dar au un avantaj de 6 puncte faţa de următoarea clasată. Departe de casă, Newcastle nu se simte prea bine. A pierdut şase din precedentele şapte deplasări şi a marcat doar de două ori în ultimele 8 meciuri afară, într-o victorie 2-0 la Everton. Cu 40 de goluri încasate în 24 de etape, Newcastle are a treia cea mai slabă defensivă din campionat, iar acum întâlneşte o echipă care i-a dat 4-0 lui Real Sociedad în Europa League, în urmă cu trei zile.

Nici meciurile directe nu îi oferă prea multe motive de speranţă trupei vizitatoare. N-a mai câştigat pe Old Trafford din 2013 şi-a plecat cu plasa plină aproape de fiecare dată. Ultimele 3 confruntări cu United pe „Teatrul viselor“ s-au terminat cu victoria gazdelor şi 5 goluri pe tabelă. Au fost doi de 4-1 şi un 3-2. „1 şi peste 2,5 goluri“ are cota 2,35 la Get’s Bet.

Câştig de peste 400 de lei cu biletul zilei

În concluzie, granzii din Manchester ne pot aduce un câştig de peste 400 de lei. Tot ce trebuie este ca ambele formaţii să învingă pe Arsenal şi Newcastle şi să se înscrie minimum 3 goluri în cele două partide. Pentru aceasta, Get’s Bet ne oferă o cotă totală de 4,23.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.