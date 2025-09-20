Biletul zilei la pariuri, duminică, 21 septembrie 2025. Câștig de 494 de lei cu fotbal

Campionatele puternice din Europa continuă în acest final de săptămână, iar duminică sunt programate mai multe partide importante, printre care și două derby-uri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.94 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 21 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 3.05 de la Lazio – AS Roma pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 21 septembrie 2025

Duminică, începând cu ora 13:30, se va disputa Derby della Capitale, între Lazio și AS Roma. Deși este vorba despre un duel din etapa a patra, ne putem aștepta la o partidă tensionată, cum sunt de obicei întâlnirile între cele două formații. Ambele echipe au schimbat antrenorul în vara acestui an. Maurizio Sarri a revenit pe banca lui Lazio, înlocuindu-l pe Marco Baroni, iar AS Roma l-a adus pe Gian Piero Gasperini după retragerea lui Claudio Ranieri.

Toate meciurile Romei din acest sezon s-au încheiat cu același scor, 1-0. În primele două runde, trupa lui Gasperini a învins Bologna și Pisa, iar mai apoi a cedat contra lui Torino. De cealaltă parte, Lazio a suferit două înfrângeri în deplasare, cu Como și Sassuolo, și a obținut un succes clar, 4-0, pe teren propriu cu Verona. Ne așteptăm la un duel extrem de echilibrat între cele două rivale, așadar vom miza pe pronosticul „X”, care la NetBet are o cotă de 3.05.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.62 la Arsenal – Manchester City

După ce , Arsenal și Manchester City se vor înfrunta în campionat, duminică, de la ora 18:30. „Tunarii” au avut un parcurs excelent pe teren propriu până acum, cu două victorii clare, 5-0 cu Leeds și 3-0 cu Nottingham Forest.

De cealaltă parte, trupa lui Pep Guardiola are un succes și un eșec în meciurile disputate pe teren străin în acest sezon, iar pe Emirates nu a mai reușit să se impună din februarie 2023, . În acest context, am ales varianta „Pauză sau Final 1”, care are la NetBet o cotă de 1.62.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3.05 pentru pronosticul „X” la Lazio – AS Roma și o cotă de 1.62 pentru „Pauză sau final 1” la meciul Arsenal – Manchester City, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.94, numai bună pentru un câștig de 494 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.