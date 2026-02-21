Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 22 februarie 2026. Câștig de 338 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 22 februarie 2026, poate aduce un câștig de 338 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League.
FANATIK
21.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 22 februarie 2026 Castig de 338 de lei cu fotbal
Biletul zilei de duminică poate aduce un câștig de 338 de lei. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de duminică vine cu meciuri foarte interesante în Anglia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.38 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 22 februarie 2026.

Cotă de 1.81 de la Nottingham – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 20 februarie 2026

Această etapă din Premier aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului britanic. Ziua de duminică vine cu partida dintre Nottingham și Liverpool, importantă în ierarhia din Premier League.

ADVERTISEMENT

Liverpool pleacă ca mare favorită, poziția din clasament fiind de partea elevilor lui Arne Slot. De cealaltă parte, Nottingham speră în continuare că poate evita retrogradarea în Serie B.

Ne așteptăm ca partida de pe City Ground să fie una deschisă, însă cu Liverpool la timonă. Casa Pariurilor oferă o cotă de 1.81 pentru selecția „2 solist”.

ADVERTISEMENT
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Digi24.ro
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”

Cota de 1.87 de la Tottenham – Arsenal completează biletul zilei de duminică

Arsenal se află în continuare în cursa pentru cucerirea unui nou titlu în Premier League. Londonezii au o serie de patru partide fără înfrângere și se află la cinci lungimi distanță în fruntea ierarhiei.

ADVERTISEMENT
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a...
Digisport.ro
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul

De cealaltă parte, Tottenham nu a mai cunoscut succesul de opt etape în Premier League și are emoții serioase. Este așteptat ca echipa la care este legitimat Radu Drăgușin să prezinte curaj, Igor Tudor fiind la meciul de debut pe banca lui Spurs. Prin cele prezentate, am ales să mizăm pe „GG – Ambele echipe marchează”, care la Casa Pariurilor are o cotă de 1.87.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.81 pentru pronosticul „2 solist” la Nottingham – Liverpool și o cotă de 1.87 pentru „GG – Ambele echipe marchează” în meciul Tottenham – Arsenal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.38, numai bună pentru un câștig de 338 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Super Gigi, cotă 2300 pe meciurile etapei din SuperLiga! Surpriza vine la Slobozia...
Fanatik
Super Gigi, cotă 2300 pe meciurile etapei din SuperLiga! Surpriza vine la Slobozia – U Craiova
Pontul zilei de vineri, 20 februarie. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 20 februarie. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru FC Botoșani – Universitatea Cluj
Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 februarie 2026. Câștig de 314 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 februarie 2026. Câștig de 314 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
iamsport.ro
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în...
adevarul.ro
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Observatornews.ro
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea....
as.ro
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!