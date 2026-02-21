Biletul zilei la pariuri, duminică, 22 februarie 2026. Câștig de 338 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de duminică vine cu meciuri foarte interesante în Anglia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.38 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 22 februarie 2026.

Cotă de 1.81 de la Nottingham – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 20 februarie 2026

Această etapă din Premier aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului britanic. Ziua de duminică vine cu partida dintre Nottingham și Liverpool, importantă în ierarhia din Premier League.

Liverpool pleacă ca mare favorită, poziția din clasament fiind de partea elevilor lui Arne Slot. De cealaltă parte, Nottingham speră în continuare că poate evita retrogradarea în Serie B.

Ne așteptăm ca partida de pe City Ground să fie una deschisă, însă cu Liverpool la timonă. Casa Pariurilor oferă o cotă de 1.81 pentru selecția „2 solist”.

Cota de 1.87 de la Tottenham – Arsenal completează biletul zilei de duminică

Arsenal se află în continuare în cursa pentru cucerirea unui nou titlu în Premier League. Londonezii au o serie de patru partide fără înfrângere și se află la cinci lungimi distanță în fruntea ierarhiei.

De cealaltă parte, Tottenham nu a mai cunoscut succesul de opt etape în Premier League și are emoții serioase. să prezinte curaj, . Prin cele prezentate, am ales să mizăm pe „GG – Ambele echipe marchează”, care la Casa Pariurilor are o cotă de 1.87.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.81 pentru pronosticul „2 solist” la Nottingham – Liverpool și o cotă de 1.87 pentru „GG – Ambele echipe marchează” în meciul Tottenham – Arsenal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.38, numai bună pentru un câștig de 338 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.