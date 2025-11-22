Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu fotbal din Spania

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din unul din cele mai puternice campionate din Europa, cel al Spaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.60 la MAXBET și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025.

Cotă de 3.20 pentru Getafe – Atletico Madrid

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Getafe – Atletico Madrid, programat de la ora 19:30. Duelul se anunță a fi unul foarte interesant, cele două formații fiind apropiate în clasament.

Ultimele două dueluri dintre Getafe și Atletico Madrid au fost spectaculoase, iar media golurilor marcate a fost de 4 per meci. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 & peste 2,5 goluri marcate în meci”, pentru că și cota de 3.20 oferită de MAXBET este foarte tentantă.

Victoria lui Real Madrid ne aduce cota 1.75

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Elche – Real Madrid, care va avea loc de la ora 22:00. După un start bun de sezon, gazdele au scăzut turația, pe când .

Elche este fără victorie de cinci etape, pe când , cu 10 victorii, o remiză și o înfrângere. La acest meci vom miza pe varianta ”2 & peste 2,5 goluri marcate”, care are la MAXBET o cotă de 1.75.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 3.20 pentru pronosticul ”2 & peste 2,5 goluri în meci” la meciul Getafe – Atletico Madrid și o cotă de 1.75 pentru ”2 & peste 2,5 goluri în meci” la Elche – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.60. Numai bună pentru un câștig de 560 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.