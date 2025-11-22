Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu fotbal din Spania

Biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 560 lei cu ajutorul a două meciuri din campionatul Spaniei, La Liga.
FANATIK
22.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 23 noiembrie 2025 Castig de 560 lei cu fotbal din Spania
Biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025, poate aduce un câștig superb. Sursă foto: Colaj hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din unul din cele mai puternice campionate din Europa, cel al Spaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.60 la MAXBET și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025.

Cotă de 3.20 pentru Getafe – Atletico Madrid

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Getafe – Atletico Madrid, programat de la ora 19:30. Duelul se anunță a fi unul foarte interesant, cele două formații fiind apropiate în clasament.

Ultimele două dueluri dintre Getafe și Atletico Madrid au fost spectaculoase, iar media golurilor marcate a fost de 4 per meci. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 & peste 2,5 goluri marcate în meci”, pentru că și cota de 3.20 oferită de MAXBET este foarte tentantă.

Victoria lui Real Madrid ne aduce cota 1.75

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Elche – Real Madrid, care va avea loc de la ora 22:00. După un start bun de sezon, gazdele au scăzut turația, pe când situația stă cu totul diferit la oaspeți.

Elche este fără victorie de cinci etape, pe când Real Madrid are un parcurs foarte bun în La Liga, cu 10 victorii, o remiză și o înfrângere. La acest meci vom miza pe varianta ”2 & peste 2,5 goluri marcate”, care are la MAXBET o cotă de 1.75.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 3.20 pentru pronosticul ”2 & peste 2,5 goluri în meci” la meciul Getafe – Atletico Madrid și o cotă de 1.75 pentru ”2 & peste 2,5 goluri în meci” la Elche – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.60. Numai bună pentru un câștig de 560 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

