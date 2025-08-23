Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august 2025. Câștig de aproximativ 400 de lei cu fotbal

Weekendul european s-a întors cu meciuri tari din campionatele de top. Mai multe meciuri importante au loc duminică, 24august. Pentru biletul zilei la Betano am ales două evenimente, care pot aduce un câștig impresionant cu o miză de doar 100 de lei.

Golurile din Fulham – Manchester United vin cu o cotă de 2,05 la biletul zilei

Fulham primește vizita lui Manchester United în etapa a 2-a din Premier League. Duelul are loc duminică, de la ora 18:30. Niciuna dintre cele două echipe nu a început bine sezonul. Gazdele au făcut doar 1-1 în deplasarea de la Brighton, în timp ce

Totuși, „diavolii” pornesc în continuare favoriți. Un argument este suma pe care a investit-o în transferurile din acest mercato, aproximativ 300 de milioane de euro. Spre deosebire de Fulham, care a investit doar 500.000 de euro.

Două din ultimele trei confruntări directe au fost câștigate de Manchester United, în timp ce Fulham nu s-a mai impus contra „diavolilor” de un an și jumătate. Mizăm totuși pe o partidă spectaculoasă, mai ales că oaspeții au o apărare extrem de fragilă. Duelul se va disputa cel mai probabil pe contre, în care ambele formații vor înscrie măcar o dată. Așadar, la acest meci vom alege pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 2,05.

Victoria lui Real Madrid vine cu o cotă de 1,93

Real Madrid speră să continue seria de victorii după succesul din runda inaugurală, când a câștigat acasă cu Osasuna, scor 1-0. Duelul de pe terenul lui Real Oviedo este programat duminică, de la ora 22:30.

Real Oviedo este o nou promovată, ea revenind în LaLiga după 25 de sezoane petrecute în ligile inferioare. În prima etapă nu a avut însă succes, pierzând cu 0-2 meciul cu Villarreal. a avut ghinion. A ratat un 11 metri și a jucat în „10” după eliminarea lui Reina.

După un sezon în care a dezamăgit, Real Madrid speră să revină unde a fost în actuala stagiune. „Galacticii” au făcut transferuri pentru care Florentino Perez a plătit aproximativ 170 de milioane de euro. În runda inaugurală, gruparea „los blancos” s-a impus cu 1-0, acasă, înfața Osasunei. Victoria a fost adusă de golul lui Mbappe. Așadar, confruntarea cu adversara din acest weekend ar trebui să fie una facilă, de aceea am ales varianta „2 solist și peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,93.

395 de lei din biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri avem de la Betano o cotă de 2,05 pentru pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri” la duelul Fulham – Manchester United și o cotă de 1,03 pentru „2 și peste 2,5 goluri” la Real Oviedo – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,95. Numai bună pentru un câștig de aproximativ 395 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.