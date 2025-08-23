Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august 2025. Câștig de aproximativ 400 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 24 august 2025, poate aduce un câștig de aproximativ 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 24 august 2025 Castig de aproximativ 400 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august 2025. Câștig de aproximativ 400 de lei cu fotbal. FOTO: hepta.ro

Weekendul european s-a întors cu meciuri tari din campionatele de top. Mai multe meciuri importante au loc duminică, 24august. Pentru biletul zilei la Betano am ales două evenimente, care pot aduce un câștig impresionant cu o miză de doar 100 de lei.

Golurile din Fulham – Manchester United vin cu o cotă de 2,05 la biletul zilei

Fulham primește vizita lui Manchester United în etapa a 2-a din Premier League. Duelul are loc duminică, de la ora 18:30. Niciuna dintre cele două echipe nu a început bine sezonul. Gazdele au făcut doar 1-1 în deplasarea de la Brighton, în timp ce echipa lui Ruben Amorim a pierdut acasă, cu Arsenal, scor 0-1.

Totuși, „diavolii” pornesc în continuare favoriți. Un argument este suma pe care a investit-o în transferurile din acest mercato, aproximativ 300 de milioane de euro. Spre deosebire de Fulham, care a investit doar 500.000 de euro.

Două din ultimele trei confruntări directe au fost câștigate de Manchester United, în timp ce Fulham nu s-a mai impus contra „diavolilor” de un an și jumătate. Mizăm totuși pe o partidă spectaculoasă, mai ales că oaspeții au o apărare extrem de fragilă. Duelul se va disputa cel mai probabil pe contre, în care ambele formații vor înscrie măcar o dată. Așadar, la acest meci vom alege pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 2,05.

Victoria lui Real Madrid vine cu o cotă de 1,93

Real Madrid speră să continue seria de victorii după succesul din runda inaugurală, când a câștigat acasă cu Osasuna, scor 1-0. Duelul de pe terenul lui Real Oviedo este programat duminică, de la ora 22:30.

Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Real Oviedo este o nou promovată, ea revenind în LaLiga după 25 de sezoane petrecute în ligile inferioare. În prima etapă nu a avut însă succes, pierzând cu 0-2 meciul cu Villarreal. Real Oviedo, la care joacă și Horațiu Moldovan, a avut ghinion. A ratat un 11 metri și a jucat în „10” după eliminarea lui Reina.

Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

După un sezon în care a dezamăgit, Real Madrid speră să revină unde a fost în actuala stagiune. „Galacticii” au făcut transferuri pentru care Florentino Perez a plătit aproximativ 170 de milioane de euro. În runda inaugurală, gruparea „los blancos” s-a impus cu 1-0, acasă, înfața Osasunei. Victoria a fost adusă de golul lui Mbappe. Așadar, confruntarea cu adversara din acest weekend ar trebui să fie una facilă, de aceea am ales varianta „2 solist și peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,93.

395 de lei din biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august

biletul zilei
Biletul zilei, 24 august

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri avem de la Betano o cotă de 2,05 pentru pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri” la duelul Fulham – Manchester United și o cotă de 1,03 pentru „2 și peste 2,5 goluri” la Real Oviedo – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,95. Numai bună pentru un câștig de aproximativ 395 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
