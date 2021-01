Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 ianuarie 2021. Câştig de 325 de lei din fotbalul latin

Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 ianuarie 2021. Două partide latine, două meciuri interesante, câte una din Italia şi Spania, ne pot aduce un câştig de 325 de lei la Get’s Bet.

Primul meci de pe biletul zilei este Lazio – Sassuolo, de la 19:00, în etapa a 19-a din Serie A. Cele două sunt vecine de clasament, despărţite de un singur punct în clasament. Ambele vizează locurile de cupe europene, dar, pentru moment, sunt în afara lor.

Atletico Madrid – Valencia, de la 22:00, în runda cu numărul 20 din La Liga, este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. Gazdele conduc autoritar clasamentul, în timp ce „liliecii“ se află la numai trei puncte de primul loc retrogradabil.

Cotă 1,95 din Italia pe biletul zilei

Lazio trece printr-o formă bună, cu 10 puncte câştigate în ultimele 4 etape, totul culminând cu un 3-o în derby-ul Romei cu AS. Echipa lui Simone Inzaghi are şi trei victorii consecutive pe teren propriu, în condiţiile în care toţi adversarii erau cu nume: 2-0 cu Napoli, 2-1 cu Fiorentina (care e departe de evoluţiile de altădată) şi 3-0 cu AS Roma. Vărful de lance Ciro Immobile, 12 reuşite, este al doilea marcator al campionatului, după Cristiano Ronaldo, care are 15 goluri.

Sassuolo este pe locul 8, cu 30 de puncte, un loc mai jos şi un punct mai puţin decât adversara din această partidă. Oaspeţii au două victorii în ultimele şapte etape, dar au marcat de fiecare dată. Totodată, în toate cele 7 meciuri, Sassuolo a încasat cel puţin un gol, iar în afara celor două remize, 1-1 Parma şi Fiorentina, de fiecare dată s-au înscris minimum 3 goluri. În ultimele două deplasări, Sassuolo a pierdut 1-3 la Juventus şi 1-5 la Atalanta. Mai mult, pe 14 ianuarie a fost eliminată din Cupă de SPAL, divizionara secundă reuşind să câştige cu 2-0 pe terenul echipei lui Chiricheş.

În confruntările directe dintre Lazio şi Sassuolo, gazdele, indiferent care echipă a avut acest rol, nu au mai câştigat de 5 meciuri. În sezonul precedent, fiecare a câştigat pe terenul adversarei cu 2-1, iar în ediţia 2018-2019 au fost două remize, 2-2 la Roma şi 1-1 la Sassuolo. Lazio a câştigat ambele partide cu un an înainte, 6-1 acasă în tur, şi 3-0 în retur. Acela a fost, de altfel, singurul meci direct din ultimele 8 în care nu nu s-a înscris de fiecare parte. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,95 la Get’s Bet.

La Liga aduce o cotă de 1,66 pe biletul zilei

Atletico are un sezon aproape perfect în campionat. În 17 etape a strâns 44 de puncte din 51 posibile. Are doar două remize, 0-0 la Huesca şi cu Villarreal în rundele 2 şi 3, şi o înfrângere în derby-ul Madridului, 0-2 cu Real. A marcat de cel puţin două ori în 5 din ultimele 6 victorii, iar pe teren propriu a primit un singur gol în precedentele 8 jocuri. De altfel, Atletico are cea mai sigură apărare, cu doar 7 goluri încasate, şi al doilea atac, 33 de reuşite, cu 4 mai puţine decât Barcelona, în condiţiile în care are cel puţin un meci mai puţin disputat faţă de rivale.

Valencia, în schimb, e departe de un sezon reuşit. Chiar dacă nu au mai pierdut de 3 runde, 1-0 la Valladolid şi 1-1 cu Osasuna şi Cadiz, „liliecii“ au 20 de puncte, doar 3 în plus faţă de locul 18, direct retrogradabil. În deplasare, a bifat doar a doua victorie a sezonului în campionat la acel 1-0 cu Valladolid, după ce prima fusese la Sociedad la finalul lui septembrie.

Cea mai recentă victorie a Valenciei contra lui Atletico datează din octombrie 2014, pe Mestalla, pentru că la Madrid, n-a mai câştigat din februarie 2011. La ultima vizită pe Wanda Metropolitano, „liliecii“ au scos un punct, dar a fost singurul în cinci ani. „Peste 1,5 goluri Atletico“ are cota 1,66 la Get’s Bet.

În concluzie, un meci în care se marchează minimum 3 goluri şi cel puţin unul de fiecare parte între Lazio şi Sassuolo ne aduce o cotă de 1,95 la Get’s Bet. Aceasta, coroborată cu două goluri ale lui Atletico în poarta Valenciei, poate însemna un câştig de 325 de lei pentru o miză de 100.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.