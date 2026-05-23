Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 mai 2026. Câștig de 951 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 24 mai 2026, poate aduce un câștig de 951 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
Traian Terzian
23.05.2026 | 22:30
Câștig plăcut cu biletul zilei la pariuri de duminică, 24 mai 2026. Sursă foto: Hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, în care se dau ultimele bătălii înainte de mult așteptata vacanță. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 9.51 la NetBet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de duminică, 24 mai 2026.

Cotă de 3.56 de la Sunderland – Chelsea pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 24 mai 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Sunderland – Chelsea Londra, din etapa a 38-a, ultima din Premier League, programat de la ora 18:00. Este un duel extrem de important pentru ambele formații, care se află în luptă directă pentru un  loc de cupe europene.

Gazdele sunt una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon pe care speră să-l încheie cu o calificare istorică în Conference League. Însă, pentru asta e nevoie, pe lângă o victorie împotriva ”albaștrilor”, ca și Brentford să se încurce.

Londonezii, care vin după succesul cu Tottenham, au nevoie de toate cele 3 puncte pentru a păstra locul 8 și chiar a spera să urce pe poziție de Europa League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 solist și ambele marchează”, pentru că și cota de 3.56 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Victoria lui Atletico aduce o cotă de 2.67

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Villarreal – Atletico Madrid, din runda cu numărul 38, ultima din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Este ultimul joc al acestui sezon, între două echipe care sunt deja în vacanță.

După o stagiune fantastică, ”Submarinul galben” și-a atins obiectivul de a merge în Champions League. Doar că odată îndeplinit acest vis, jucătorii nu s-au mai concentrat și ultimele trei jocuri au însemnat o remiză și două înfrângeri.

Atletico, care tremură că își poate pierde marea vedetă în această vară, vrea victoria pentru a trece de Villarreal și a încheia stagiunea pe podium. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la NetBet o cotă de 2.67.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 951 de lei

Biletul zilei pariuri duminică 24 mai 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3.56 pentru pronosticul ”2 solist și ambele marchează” în meciul Sunderland – Chelsea Londra și o cotă de 2.67  pentru ”2 solist” la Villarreal – Atletico Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 9.51. Numai bună pentru un câștig de 951 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
