Biletul zilei la pariuri, duminică, 25 aprilie 2021. Meciurile din Cupa Ligii Angliei și Serie A ne aduc peste 360 de lei!

Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 aprilie 2021, ne poate aduce un câștig de peste 360 de lei mulțumită unei cote totale de 3,66 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe finala Cupei Ligii Angliei, respectiv pe o înfruntare din Serie A pentru un profit confortabil.

Pentru început, vă propunem un pronostic din Anglia. Întâlnirea la care ne-am oprit este tocmai finala Cupei Ligii care le aduce față în față pe Manchester City și pe Tottenham Hotspur. Chiar dacă londonezii au rămas fără Jose Mourinho, demis la sfârșitul săptămânii trecute, meciul rămâne la fel de atractiv.

Cea de a doua selecție le opune pe Cagliari și AS Roma, într-o confruntare cu aspirații total opuse. Gazdele încă visează că vor evita retrogradarea, oaspeții sunt angrenați în lupta pentru prezența în viitoarea ediție a cupelor europene, ceea ce ne face să credem că vom vedea un meci pe cinste.

Manchester City și Tottenham înscriu, iar noi ne bucurăm de o cotă de 2,00 la biletul zilei

Finala Cupei Ligii Angliei era unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului datorită rivalității dintre Pep Guardiola și Jose Mourinho. Între timp, ultimul a fost demis, iar londonezii au câștigat restanța cu Southampton și rămân în lupta pentru un loc de cupă europeană. Totuși, pentru a evita emoțiile din finalul sezonului, Tottenham va face tot ce-i stă în putință să cucerească trofeul.

Pe de-o parte, acest lucru le-ar garanta prezența în Liga Europa, pe de altă parte ar fi primul trofeu după o așteptare de 13 ani. În sezonul 2007/2008, Spurs cucerea Cupa Ligii pentru ultima oară, eliminând în sferturi chiar adversara de duminică. Se spune și că schimbarea unui antrenor aduce un suflu nou la echipa în cauză, deci așteptăm ca Tottenham să atace și să marcheze.

De prisos să mai amintim că Manchester City are cel mai bun atac din Premier League. Am amintit acest aspect tocmai ca să justificăm în mare măsură alegerea pariului. Vom merge așadar pe varianta normală de „ambele marchează”, pont ce are o cotă foarte bună de 2,00 la Get’s Bet.

AS Roma e favorită, pe hârtie, dar la Cagliari se câștigă greu, iar cota de 1,83 de pe biletul zilei este justificată

În Serie A, lucrurile sunt destul de precipitate în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării și pentru locurile de cupe europene. Tocmai din acest motiv a ales partida dintre Cagliari și AS Roma, cu oaspeții intrând pe teren cu prima șansă. Însă, ne amintim că și Parma părea scăpată în câștigătoare pentru ca în final să părăsească arena cu capul plecat.

La Cagliari va fi titular și Răzvan Marin, iar acest aspect ne va face să ținem pumnii strânși internaționalului român, care s-a aflat printre marcatorii din victoria amintită. Media de goluri per meci a gazdelor nu este deloc încurajatoare, dar situația din clasament îi obligă pe sarzi să atace cu toate liniile.

În cazul celor de la AS Roma nu trebuie să ne facem problee că nu vor marca. Trupa din capitala Italiei are a cincea cea mai bună ofensivă. Însă, ne așteptăm să și încaseze gol sau goluri la Cagliari, în condițiile în care în precedentele jocuri din Serie A au primit nu mai puțin de 48 de goluri. Mizăm așadar pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,83 la Get’s Bet.

366 de lei câștigați cu biletul zilei din 25 aprilie

În concluzie, cele două dueluri din Cupa Ligii Angliei, respectiv Serie A ne aduc o cotă totală de 3,66 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele jocuri ne așteptăm evoluții dacă nu curajoase, cel puțin temerare, în care se va înscrie fie și din greșeala adversarului, dacă nu cumva pentru că așa ar fi normal să se întâmple.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.