Biletul zilei la pariuri, duminică, 26 octombrie 2025. Câștig de 426 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, în care evoluează echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.26 la Superbet și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de duminică, 26 octombrie 2025.

Golurile de la Arsenal – Crystal Palace aduc o cotă de 2.37 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 26 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Arsenal Londra – Crystal Palace, din etapa a 9-a din Premier League, programat de la ora 16:00. Gazdele traversează un start de sezon excelent și vor să continue seria.

Fanii ”tunarilor” așteaptă cu nerăbdare , dar până atunci vor umple arena în speranța că trupa lui Mikel Arteta va obține un nou succes, chiar dacă în față va avea câștigătoarea Cupei Angliei.

Marea problemă a managerului englez o reprezintă gradul de uzură al jucătorilor săi, ținând cont că au jucat și la mijlocul săptămânii în Champions League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 1-2”, pentru că și cota de 2.37 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Cotă de 1.80 de la Rayo Vallecano – Alaves

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rayo Vallecano – Deportivo Alaves, din runda a 10-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Cele două formații sunt vecine la mijlocul clasamentului.

Gazdele vin după un adevărat thriller în Conference League. Conduși în deplasare de Hacken, spaniolii au reușit egalarea la ultima fază, în minutul 90+13, după ce .

Bascii au avantajul de a se fi odihnit la mijlocul săptămâni și vin la Madrid să-și ia revanșa după înfrângerile suferite în ambele jocuri cu Rayo din sezonul precedent. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri prima repriză: peste 0.5 & total goluri a doua repriză: sub 2.5”, care are la Superbet o cotă de 1.80.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 426 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.37 pentru pronosticul ”interval goluri: 1-2” în meciul Arsenal Londra – Crystal Palace și o cotă de 1.80 pentru ”total goluri prima repriză: peste 0.5 & total goluri a doua repriză: sub 2.5” la Rayo Vallecano – Deportivo Alaves, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.26. Numai bună pentru un câștig de 426 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.