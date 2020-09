Biletul zilei la pariuri, duminică 27 septembrie 2020. Soliști și goluri pentru un câștig de 300 de lei

Biletul zilei la pariuri, duminică 27 septembrie 2020. Ne pregătim să încheiem săptămâna pe plus și vă oferim pentru astăzi un bilet de pariuri care vă poate aduce un profit consistent. Am ales un meci din prima ligă a Belgiei și unul din prima ligă a Spaniei, am obținut o cotă totală de 3,00 de la Get’s Bet și dacă vom miza 100 de lei am putea câștiga 300 de lei.

Pentru a patra zi la rând, și biletul de sâmbătă a fost câștigător. Derby-ul orașului Brugge, dintre campioana Club Brugge și Cercle (ora 19:00), este prima noastră alegere pentru biletul zilei de duminică la pariuri, gazdele având prima șansă la victorie în opinia bookmakerilor.

De la ora 22:00, Barcelona debutează în noua ediție de La Liga direct în etapa a treia și va primi pe „Camp Nou” vizita lui Villarreal. Este primul meci oficial al catalanilor după dezastrul din Final 8-ul Ligii Campionilor de la Lisabona, 2-8 în sferturile de finală contra lui Bayern Munchen.

Cotă de 1,54 oferită de derby-ul orașului Brugge pentru biletul zilei la pariuri

Club Brugge este mare favorită în fața concitadinei Cercle în derby-ul orașului Brugge, chiar dacă pentru prima dată după foarte mulți ani oaspeții nu se mai zbat în coada clasamentului. Cercle este momentan pe locul 8 în clasament, are 9 puncte obținute din 3 victorii și o despart doar 3 lungimi de opozanta sa de azi, care ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 12 puncte.

După un început mai ezitant de campionat, campioana Club Brugge pare că și-a revenit din amorțeală și se prezintă la acest meci după 3 victorii la rând, în care a marcat nu mai puțin de 12 de goluri și a încasat doar 3. Un apetit ofensiv care ar trebui să sperie orice adversar, ca să nu mai vorbim de Cercle, care are o apărare foarte penetrabilă.

Și nu doar aceste lucruri, la care adăugăm și avantajul terenului propriu, o fac pe Club Brugge favorita întâlnirii, ci și statistica meciurilor directe. În care campioana s-a impus de 7 ori în ultimele 8 dispute. Și tot în 7 dintre ultimele 8 confruntări Club Brugge – Cercle Brugge s-a marcat de cel puțin 3 ori. Astfel că, analizând toate aceste aspecte, ne-am oprit pentru astăzi la biletul zilei la pariuri asupra pronosticului „1 solist și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,54 la Get’s Bet.

Barcelona – Villarreal aduce pentru biletul zilei la pariuri o cotă de 1,95

Barcelona a primit un timp suplimentar de odihnă din partea Ligii spaniole după participarea în Liga Campionilor și își începe aventura în noua ediție de La Liga abia în etapa a treia. Este primul joc oficial al catalanilor cu Ronald Koeman pe bancă, dar și primul fără superatacantul uruguayan Luis Suarez, care a fost forțat să se transfere la rivala Atletico Madrid.

Villarreal este neînvinsă în campionat după două etape, are o victorie și un egal, ambele pe teren propriu, dar nu a întâlnit adversari de calibru, astfel că nu ne putem face o idee despre forma în care se află „Submarinul galben”. De aceea, ne vom orienta după statistica ultimelor meciuri directe dintre Barcelona și Villarreal pentru a putea da un pronostic câștigător.

Iar la acest capitol, catalanii își domină autoritar adversara de astăzi: au câștigat 6 dintre ultimele 7 directe, cele mai multe dintre ele în handicap. În plus, tot în 6 dintre ultimele 7 partide dintre Barcelona și Villarreal s-au marcat cel puțin 3 goluri. De aceea, alegerea noastră la acest meci va fi „1 solist și peste 2,5 goluri”, care are la Get’s Bet o excelentă cotă de 1,95.

Cotă totală de 3,00 pentru un posibil câștig de 300 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,54 pentru pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri” la Club Brugge – Cercle Brugge și o cotă de 1,95 pentru pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri” la Barcelona – Villarreal, care combinate pe același bilet ne dau o cotă totală de 3,00. Numai bună pentru un câștig de 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.