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Ziua de duminică, 27 septembrie 2026, aduce o serie de meciuri mai mult decât interesante și de atractive pentru pariori. În centrul atenției sunt duelurile din Liga Națiunilor. Am ales din oferta celor de la BETANO patru meciuri cu patru favorite clare. Cota finală de pe biletul zilei ne poate aduce un câștig de peste 480 de lei.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 27 septembrie 2026. Mizăm pe „granzii” Olanda și Germania pentru două cote excelente

De la ora 19:00, Stadionul Rajko Mitic din Belgrad găzduiește meciul dintre Serbia și Olanda. Cele două echipe vin după evoluții diametral opuse. Joi, în primul meci din Liga A – Grupa 2 a UEFA Nations League, sârbii au fost bătuți acasă de Grecia, scor 1-2. În schimb, Olanda a evoluat pe alocuri încântător cu Germania, într-un meci superb, încheiat 1-1 pe „Johan Cruijff” Arena.

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Avem mare încredere în faptul că batavii nu vor mai rata victoria în runda a 2-a din grupa lor. Cota pentru „2 solist” la BETANO este 1,44. și o remiză în ultimele meciuri în deplasare, în timp ce Serbia a pierdut 3 din ultimele 5 partide jucate acasă. Diferența uriașă de valoare dintre cele două echipe nu poate să nu aducă o victorie a trupei lui Xavi.

La 21:45, pe WWK Arena din Augsburg, în primul său meci acasă după ce a preluat mandatul pe banca „Die Mannschaft”. Rivala Germaniei va fi Grecia, o națională în formă bună. Cu toate acestea, nemții sun mari favoriți, iar un „1 solist” este extrem de probabil, la cotă 1,44 la BETANO. În ultimele 4 meciuri directe, Germania a încins Grecia: 2-1, 4-2, 4-2 și 2-0.

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Danemarca și Austria pleacă favorite mari cu Țara Galilor și Kosovo

Al treilea meci de pe biletul zilei se joacă de la ora 19:00. Pe Parken Stadium din Copenhaga, Danemarca vrea să se revanșeze în fața fanilor după eșecul la limită din Norvegia, scor 3-2. În fața trupei lui Stale Solbakken va sta Țara Galilor. Insularii nu o duc excelent în ultimele deplasări, pierzând și la București, cu România lui Hagi. Un pariu de „1 solist” în meciul de duminică înseamnă o cotă de 1,50.

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Ultimul meci de pe biletul nostru vine de la meciul Austria – Kosovo. Pe Ernst Happel Stadion din Viena avem un meci cu o favorită clară. Anticipăm faptul că gazdele vor repeta performanța din meciul cu Israel și se vor impune din nou. Gazdele au 9 victorii în ultimele 10 meciuri jucate „acasă”. Încă una înseamnă o cotă de 1,55 la BETANO. Biletul are o cotă finală de 4,82.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.