Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 iulie 2024. Câștig de 580 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 3-a a campionatului României în care se întâlnesc formații care au avut starturi aproape similare de sezon. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6,09 la SuperBet și așteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Farul Constanța – FC Botoșani, care va începe la ora 19:00. Sunt două echipe aflate în mare suferință, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și al jocului.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este CFR Cluj – Universitatea Craiova, programată de la ora 22:00. Duelul din Gruia este derby-ul rundei, ambele formații având ca obiectiv câștigarea titlului.

Cotă de 2,10 de la Farul – FC Botoșani pentru biletul zilei

La malul Mării Negre ar putea avea loc ultimul meci al lui Gică Hagi pe banca tehnică a Farului, el fiind i. Este o bună oportunitate pentru jucători să-i facă un cadou de adio și să aducă prima victorie din acest sezon.

Fără punct în primele două etape, Valeriu Iftime a fost primul conducător din fotbalul românesc care a cedat și l-a demis pe Bogdan Andone de la FC Botoșani. În locul său a fost numit Liviu Ciobotariu, liber de contract după despărțirea de Sepsi.

Ciobi are de partea sa experiența, dar este greu de crezut că poate schimba ceva în doar două zile, mai ales că Botoșani a arătat destul de rău în deplasarea de la Iași. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri FC Botoșani: sub 0,5”, care are la Superbet o cotă de 2,10.

Golurile de la CFR Cluj – Universitatea Craiova o cotă de 2,90

Vecine de clasament în partea sa superioară, după ce au acumulat câte 4 puncte în primele două etape, cele două combatante se întâlnesc în Gruia exact între duelurile pe care le au în turul 2 preliminar al Conference League.

Trebuie remarcat faptul că atât CFR, cât și U Craiova vin după și, mai mult, fără gol marcat. Chiar dacă gândul este mai degrabă la returul european, cele două nu trebuie să neglijeze întrecerea internă.

Este de așteptat ca ambii antrenori să facă schimbări în echipele de start, lucru care ar putea să ajute și să avem un joc deschis și cu multe reușite. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Universitatea Craiova: peste 1,5”, pentru că și cota de 2,90 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 580 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,10 pentru pronosticul ”total goluri FC Botoșani: sub 0,5” în meciul Farul Constanța – FC Botoșani și o cotă de 2,90 pentru ”total goluri Universitatea Craiova: peste 1,5” la CFR Cluj – Universitatea Craiova, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,09. Numai bună pentru un câștig de 580 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.