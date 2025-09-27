Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 septembrie 2025. Câștig de 508 de lei cu fotbal

Weekendul a început în forță, iar duminică sunt programate alte dueluri tari în campionatele de top din Europa. Noi am pregătit o selecție de două meciuri pe biletul zilei de la MaxWin, iar cu doar 100 de lei investiți ne putem rotunji veniturile pe final de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 septembrie 2025. Câștig de 385 de lei cu fotbal

AC Milan primește vizita celor de la Napoli, pe San Siro. Se anunță un duel extrem de interesant între două echipe cu pretenții în fotbalul italian, care au parte de un început bun de sezon.

Noi evităm să mizăm pe un pariu solist, întrucât e genul de meci în care e greu de spus care echipă pleacă cu prima șansă. Deși AC Milan joacă acasă, formația din Torino încă nu pare la nivelul maxim. Totuși, alegem un pronostic curajos și mergem pe selecția „total goluri peste 2,5”, care la MaxWin are cota 2.30.

Cota 1,88 la Crystal Palace – Liverpool

Un alt meci de foc al zilei de duminică, 28 septembrie, este confruntarea din Premier League dintre Newcastle și Arsenal. Gazdele vor să producă o surpriză colosală și să le strice seara tunarilor, care săptămâna viitoare vor juca din nou în

Noi suntem de părere că Arsenal își va respecta statutul de favorită și va câștiga meciul cu Newcastle. Profităm din plin de cota bună oferită de MaxWin și mizăm pe pronosticul „2 solist”, cu cota 2,21.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem la MaxWin o cotă de 2,30 pentru pronosticul „total goluri peste 2,5” în meciul AC Milan – Napoli și o cotă de 2,21pentru „2 solist” în confruntarea Newcastle – Arsenal. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală atractivă de aproximativ 5,08, suficientă pentru un câștig de 508 de lei dacă mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.