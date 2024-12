Biletul zilei la pariuri, duminică, 29 decembrie 2024. Câștig de 433 de lei cu fotbal

Anul 2024 se apropie de final, însă avem parte de niște meciuri extrem de interesante din campionatele de top din vestul Europei. Echipele încearcă să-și facă fanii fericiți de Revelion, iar, împreună cu Favbet, am realizat un bilet extrem de interesant, cu doar două partide.

Golurile de la Leicester – Manchester City aduc o cotă de 1,97 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 29 decembrie 2024

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din Premier League dintre Leicester și Manchester City. Duelul se anunță unul de foc. Vulpile luptă pentru salvarea de la retrogradare, după ce, de Boxing Day, gazdele au fost învinse de Liverpool cu 1-3.

Fanii celor de la Manchester City și-au luat deja adio de la un nou titlu în Premier League, iar antrenorul spaniol speră să le aducă un strop de bucurie în acest final de an. Cetățenii ocupă abia locul 7.

Noi am ales să evităm un pariu solist, întrucât forma celor două echipe este una dezastruoasă. În schimb, am ales să mergem pe numărul de goluri, întrucât se anunță un meci spectaculos. Astfel, vom alege selecția Total goluri peste 3,5, care la Favbet are o cotă de 1,97.

Cota 2,20 la AC Milan – AS Roma

Celălalt meci pe care l-am inclus pe biletul zilei de duminică este unul din . Avem parte de un adevărat derby în Italia. AC Milan și AS Roma își vor măsura forțele în acest final de an, de la ora 21:45.

Se anunță o partidă echilibrată. Rossonerii sunt pe locul 8 în campionat, în timp ce gruparea din capitala Italiei ocupă abia locul 10. Fanii ambelor echipe își doresc o victorie pentru a se apropia de locurile care garantează participarea în cupele europene.

Noi mizăm pe o victorie a echipei gazdă. AC Milan vrea să se răzbune după înfrângerea rușinoasă din sezonul trecut, atunci când AS Roma s-a impus pe teren propriu cu un neverosimil 5-2. La Favbet, pariul 1 solist are cota 2,20.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 433 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, avem de la Favbet o cotă de 1,97 pentru selecția ”total goluri peste 3,5” în meciul Leicester – Manchester City și o cotă de 2,20 pentru ”1 solist” în derby-ul AC Milan – AS Roma. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții ne oferă o cotă totală de 4,33. Numai bună pentru un câștig de 433 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.