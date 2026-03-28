Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 29 martie 2026. Câștig de 314 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 29 martie 2026, poate aduce un câștig de 314 lei cu ajutorul a două meciuri amicale de fotbal între echipe naționale
FANATIK
28.03.2026 | 22:30
Biletul zilei de duminică este realizat pe baza a două meciuri amicale internaționale.
ADVERTISEMENT

Naționalele care nu sunt angrenate în barajele de calificare pentru Campionatul Mondial dispută meciuri amicale, unele poate chiar mai interesante decât partidele oficiale. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.14 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 29 martie 2026.

Cotă de 1.89 de la Armenia – Belarus pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 29 martie 2026

Începem biletul zilei la pariuri cu două naționale care nu s-au calificat la Campionatul Mondial: Armenia și Belarus. În prezent, ambele formații se află într-un picaj dramatic. Naționala Armeniei vine după un rezultat dezastruos în preliminarii. Armenii au fost învinși cu 9-1 de Portugalia și au terminat pe ultimul loc în grupă.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, nici Belarus nu o duce prea bine. Aceasta a terminat tot pe ultimul loc grupa preliminară, în spatele Scoției, Danemarcei și Greciei și chiar a suferit înfrângeri umilitoare, cu 0-6 și 1-5. Pentru această partidă vom merge pe un rezultat deschis, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului în meciurile directe, iar pronosticul va fi „GG”, pentru care Casa Pariurilor oferă o cotă de 1,89.

Cota de 1.66 de la Columbia – Franța completează biletul zilei de duminică

Un meci amical extrem de interesant va fi cel dintre Columbia și Franța, două dintre formațiile calificate la turneul final al Campionatului Mondial. Cele două au disputat deja câte un meci, iar „Cocoșii Galici” au făcut o impresie bună. Deși au jucat o bună parte a meciului cu un om în minus, francezii au învins cu 2-1 Brazilia.

ADVERTISEMENT
De partea cealaltă, Columbia a fost învinsă de Croația, deși a început meciul, practic, de la 1-0, după golul rapid al lui Arias. Suntem de părere că vedetele lui Deschamps nu vor avea probleme să îi învingă și pe sud-americani, așa că vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 1,66 oferită de Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT
În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.89 pentru pronosticul „GG – ambele echipe marchează” la Armenia – Belarus și o cotă de 1.66 pentru „2 solist” în meciul Columbia – Franța, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.14, numai bună pentru un câștig de 314  lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu:...
iamsport.ro
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu: 'Era extraordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!