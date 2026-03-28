Biletul zilei la pariuri, duminică, 29 martie 2026. Câștig de 314 lei cu fotbal

Naționalele care nu sunt angrenate în barajele de calificare pentru Campionatul Mondial dispută meciuri amicale, unele poate chiar mai interesante decât partidele oficiale. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.14 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 29 martie 2026.

Cotă de 1.89 de la Armenia – Belarus pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 29 martie 2026

Începem biletul zilei la pariuri cu două naționale care nu s-au calificat la Campionatul Mondial: Armenia și Belarus. În prezent, ambele formații se află într-un picaj dramatic. Naționala Armeniei vine după un rezultat dezastruos în preliminarii. Armenii au fost învinși cu 9-1 de Portugalia și au terminat pe ultimul loc în grupă.

De partea cealaltă, nici Belarus nu o duce prea bine. Aceasta a terminat tot pe ultimul loc grupa preliminară, în spatele Scoției, Danemarcei și Greciei și chiar a suferit înfrângeri umilitoare, cu 0-6 și 1-5. Pentru această partidă vom merge pe un rezultat deschis, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului în meciurile directe, iar pronosticul va fi „GG”, pentru care Casa Pariurilor oferă o cotă de 1,89.

Cota de 1.66 de la Columbia – Franța completează biletul zilei de duminică

două dintre formațiile calificate la turneul final al Campionatului Mondial. Cele două au disputat deja câte un meci, iar „Cocoșii Galici” au făcut o impresie bună. Deși au jucat o bună parte a meciului cu un om în minus,

De partea cealaltă, Columbia a fost învinsă de Croația, deși a început meciul, practic, de la 1-0, după golul rapid al lui Arias. Suntem de părere că vedetele lui Deschamps nu vor avea probleme să îi învingă și pe sud-americani, așa că vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 1,66 oferită de Casa Pariurilor.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.89 pentru pronosticul „GG – ambele echipe marchează” la Armenia – Belarus și o cotă de 1.66 pentru „2 solist” în meciul Columbia – Franța, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.14, numai bună pentru un câștig de 314 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.