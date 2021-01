Biletul zilei la pariuri, duminică, 3 ianuarie. Trei victorii pentru un câştig de 440 de lei

Biletul zilei la pariuri, duminică, 3 ianuarie. Pentru a treia zi a anului 2021 am ales 3 partide, din 3 campionate tari ale Europei, pentru o cotă totală de 4,29 şi un bonus de 3% de la Get’s Bet. Mizăm pe pronosticuri simple, clasice: victoria favoritelor.

Primul meci de pe biletul zilei este Newcastle – Leicester, de la 16:15, în runda a 17-a din Premier League. Oaspeţii se luptă la titlu, fiind la doar 4 puncte în spatele liderului, în timp ce gazdele sunt mai aproape de retrogradare decât de locurile de cupe europene.

Alaves – Atletico Madrid, de la 17:15, în etapa cu numărul 17 din La Liga, este a doua partidă de pe biletul zilei. Trupa lui Simeone conduce clasamentul, în condiţiile în care are două jocuri mai puţin jucate decât rivalele sale.

Biletul zilei se încheie cu Benevento – AC Milan, de la 19:00, în runda a 15-a de Serie A. Este un duel între o nou-promovată şi echipa de pe prima poziţie. „Rossonerii“ au multe absenţe, dar şi suficientă valoare să se impună şi în această situaţie.

Victoria lui Leicester cotată cu 1,62 pe biletul zilei

Newcastle este o formaţie care stă prost cu moralul, după focarul de COVID de la începutul lui decembrie şi după seria de patru meciuri fără victorie în campionat. În aceste meciuri, „coţofenele“ au obţinut două puncte împotriva a două nou promovate şi a ocupantelor primelor două poziţii în ediţia precedentă de Premier League: 2-5 cu Leeds, 1-1 cu Fulham, 0-2 cu Manchester City şi 0-0 cu Liverpool.

Leicester, în schimb, este una dintre cele mai puternice formaţii în meciurile din deplasare. „Vulpile“ au strâns 19 puncte din 8 jocuri „afară“, singura echipă care depăşeşte aceste performanţe fiind Manchester United, care are acelaşi număr de puncte, dar din doar 7 jocuri. Leicester a pierdut doar pe terenul campioanei Liverpool, în rest având 6 victorii şi o remiză, printre victime numărându-se City, Arsenal sau Tottenham. „2 solist“ are cota 1,62 la Get’s Bet.

Atletico, 11 succese din 14 meciuri şi cea mai bună apărare

Alaves e a 13-a în La Liga, număr cu ghinion dacă ne gândim că întâlneşte Atletico, cea mai bună echipă, în acest moment, în Spania. Pe teren propriu, gazdele au un parcurs bun, fără înfrângere în ultimele 4 meciuri, o victorie cu Eibar şi remize cu Barcelona, Valencia şi Real Sociedad. Problema lor este că marchează prea puţin, doar 6 goluri în 8 partide, iar împotriva unei formaţii precum Atletico e crucial să înscrii, dacă vrei să ai vreo şansă la puncte.

Atletico are cea mai bună apărare din La Liga, 5 goluri încasate în 14 meciuri, două primite de la Real Madrid, în singura înfrângere a sezonului. Mai mult, trupa lui Simeone are unul dintre cele mai prolifice atacuri, 27 de reuşite, doar Real Madrid şi Barcelona înscriid mai mult, dar în mai multe jocuri. „2 solist“ are cota 1,60 la Get’s Bet.

Biletul zilei se încheie cu o cotă de 1,64 pentru un succes al liderului

Benevento se bucură de un sezon bun după promovarea din vară. E pe 10, 18 puncte, şi a câştigat precedentele două etape, 2-0 cu Genoa şi Udinese. Până acum, are evoluţii echilibrate pe teren propriu şi în deplasare, cu 10 puncte aduse de afară. A smuls puncte cu Juventus şi Lazio, 1-1 cu ambele, dar a pierdut cu majoritatea echipelor din fruntea clasamentului: 2-5 cu Roma şi Inter, 1-2 cu Napoli şi 0-1 cu Sassuolo.

AC Milan conduce Serie A şi este singura formaţie care nu a cunoscut înfrângerea. Din 10 succese şi 4 egaluri, milanezii au strâns 34 de puncte, dintre care 19 din deplasare (6 victorii şi o remiză). Oaspeţii au câteva accidentări, Ibrahimovic, Saelemaekers, Hernandez sau Castillejo, dar lotul este suficient de valoros să facă faţă absenţelor. „2 solist“ are cota 1,64 la Get’s Bet.

Trei victorii pentru un câştig de 440 de lei

În concluzie, trei victorii simple ale favoritelor care joacă toate în deplasare ne pot aduce un câştig de 440 de lei. Get’s Bet pune la bătaie cote apropiate, între 1,60 şi 1,64, şi un bonus de 3% pentru un bilet profitabil.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.