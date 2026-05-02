Biletul zilei la pariuri, duminică, 3 mai 2026. Câștig de 315 lei cu fotbal

După o săptămână încărcată, mai ales pentru echipele care au participat în cupele europene, este timpul din nou pentru disputele interne, din campionat. Vom paria de această dată pe două meciuri din Premier League, ambele conținând nume importante de echipe. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.15 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de duminică, 3 mai 2026.

Cotă de 2.20 la Bournemouth – Crystal Palace, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 3 mai 2026

Primul meci pe care ne concentrăm este cel dintre Bournemouth și Crystal Palace. Gazdele se află în plină cursă pentru încheierea sezonului pe un loc de cupe europene, în timp ce Cele 3 puncte puse în joc sunt importante pentru ambele formații, însă Palace se gândește mai mult la finala din cea de-a treia competiție oferită de UEFA.

Chiar dacă partida se va desfășura pe terenul celor de la Bournemouth, nu excludem ca meciul să se încheie la egalitate sau chiar cu un rezultat favorabil lui Crystal Palace. De aceea, vom miza pe varianta „X2”, care are cota de 2.20 la Casa Pariurilor.

Cotă de 1.43 la Manchester United – Liverpool, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 3 mai 2026

Al doilea meci spre care ne îndreptăm atenția este derby-ul Manchester United – Liverpool. , însă acum vor juca nu doar pentru puncte, ci și pentru orgoliu. Gazdele au avut o revenire fantastică în clasament, odată ce Ruben de Amorim a fost dat afară la începutul acestui an.

„Cormoranii”, în schimb, au traversat un sezon sub așteptări, mai ales după ce stagiunea trecută deveneau din nou campioni. Vom miza la acest meci pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.43 la Casa Pariurilor.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.20 pentru pronosticul „X2” la Bournemouth – Crystal Palace și o cotă de 1.43 pentru „ambele echipe marchează: Da” în meciul Manchester United – Liverpool, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.15, numai bună pentru un câștig de 315 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.