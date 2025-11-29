Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 30 noiembrie 2025. Câștig de 384 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 30 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 384 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Ciprian Păvăleanu
29.11.2025 | 22:21
Biletul zilei la pariuri duminica 30 noiembrie 2025 Castig de 384 de lei cu fotbal
Biletul zilei de duminică este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: Hepta.ro
Premier League revine la orizont, iar ziua de duminică ne aduce meciuri extrem de interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.84 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 30 noiembrie 2025.

Cotă de 2,22 de la Crystal Palace – Manchester United pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 30 noiembrie 2025

Ziua de duminică începe cu un meci foarte promițător din Premier League. Încă de la ora 14:00, Crystal Palace, echipă ce se află pe locurile de cupe europene, și Manchester United, gigantul „adormit” al Angliei, se întâlnesc într-un meci de „foc”.

Înainte de startul rundei, londonezii se află pe poziția a 5-a, în timp ce formația antrenată de Ruben Amorim se situează fix la jumătatea clasamentului, pe locul 10. „Diavolii roșii” alternează între meciuri bune și mai puțin bune, iar unul mai puțin reușit a fost chiar în ultima etapă, când au pierdut cu Everton, deși au jucat în superioritate numerică o bună bucată de vreme. 

Aflată în formă foarte bună în acest sezon și cu a doua cea mai bună defensivă din Premier League, după Arsenal, credem că Palace va reuși să facă un nou rezultat bun, mai ales că va juca pe teren propriu. Pentru această partidă vom miza pe „1 solist” pentru o cotă de 2,22 oferită de NetBet.

Cota de 1,72 de la Chelsea – Arsenal completează biletul zilei de duminică

În același oraș, la câteva ore distanță, se pregătește derby-ul londonez dintre locul unu și locul doi din Premier League. Arsenal merge pe Stamford Bridge pentru a o întâlni pe Chelsea, care pare principala urmăritoare la titlul de campioană în acest moment.

Un succes al băieților lui Enzo Maresca ar menține suspansul, în timp ce o victorie pentru „tunari” ar contura și mai tare forța pe care Arsenal o are în acest sezon. Totuși, pentru această partidă vom alege să mizăm pe pronosticul „GG”, deși echipa lui Arteta are cea mai bună defensivă din campionat. NetBet oferă o cotă de 1,72 pentru acest pariu.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2,22 pentru pronosticul „1” la Crystal Palace – Manchester United și o cotă de 1,72 pentru „GG” în meciul Chelsea – Arsenal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.84, numai bună pentru un câștig de 384 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

