Biletul zilei la pariuri, duminică, 31 august 2025. Câștig de 620 lei cu fotbal

Campionatele din Anglia și Spania continuă, iar în acest final de săptămână sunt programate mai multe partide interesante, în care vor fi implicate echipe de top. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.20 la DON.RO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 31 august 2025.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 31 august 2025. Câștig de peste 600 de lei cu fotbal

Cel mai important meci al zilei de duminică în Premier League este cel de pe Anfield dintre Liverpool și Arsenal, primele două clasate din sezonul precedent, care se va disputa începând cu ora 18:30. „Tunarii” au un start perfect în noua stagiune, cu două victorii fără gol primit în primele runde, și 5-0 cu nou-promovata Leeds.

De cealaltă parte, Liverpool are de asemenea 6 puncte, însă succesele obținute de „cormorani”, 4-2 cu Bournemouth pe teren propriu și , au fost obținute dramatic, pe final de meci. Ne așteptăm la un duel spectaculos pe Anfield, iar varianta pe care am ales-o este „X2 și ambele marchează”, care la DON.RO are o cotă de 2.28.

Cotă de 2.71 la Celta Vigo – Villarreal

De la ora 18:00 se va disputa primul meci al zilei din La Liga, cel dintre echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, și Villarreal. Gazdele au obținut doar două puncte în primele trei partide, duelul cu Betis din etapa a 6-a fiind disputat în avans, în timp ce „Submarinul Galben” este lider, cu 6 puncte și golaveraj 7-0 după primele două runde. Ultimele cinci meciuri directe dintre cele două grupări au fost extrem de spectaculoase, iar la acest duel vom miza pe pronosticul „Total Goluri: Peste 3.5”, care are la DON.RO o cotă de 2.71.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.28 pentru pronosticul „X2 și ambele marchează” la Liverpool – Arsenal și o cotă de 2.71 pentru „Total Goluri: Peste 3.5” la meciul Celta Vigo – Villarreal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 6.20, numai bună pentru un câștig de 620 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

