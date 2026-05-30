Biletul zilei la pariuri, duminică, 31 mai 2026. Câștig de 203 lei cu fotbal

Duminică, 31 mai 2026, avem două competiții care ne oferă meciuri cu miză importantă. În Spania se încheie sezonul regulat din Segunda División, cu Almería implicată în lupta pentru promovare, iar în România va avea loc returul barajului dintre Farul și Chindia.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 31 mai 2026. Câștig de 560 lei cu meciuri fotbal

Almería încheie sezonul regulat pe locul 3 în și are deja asigurată prezența în play-off-ul de promovare. Partida cu Valladolid, programată de la ora 18:30, nu schimbă această situație, însă gazdele își doresc să încheie sezonul în forță, în fața propriilor suporteri. Valladolid a avut un sezon dezamăgitor, ocupând locul 16 după retrogradarea din La Liga și fără să reușească revenirea imediată pe prima scenă. Echipa pregătită de Pacheta nu mai are niciun obiectiv concret, ceea ce creează un dezechilibru evident la nivelul motivației.

Almería îl are în lot pe cel mai bun marcator al ligii, Sergio Arribas, autor a 24 de goluri în acest sezon, în timp ce Adri Embarba a contribuit cu alte 14 reușite. Valladolid a înscris doar 16 goluri în cele 16 meciuri analizate din eșantionul disponibil, o medie extrem de modestă. Am ales victoria Almériei, „1 solist”, la Winmasters. Cota este 1,42.

Cota 1,43 la Farul – Chindia

după spectaculosul 3-3 din turul disputat la Târgoviște, o manșă care a avut de toate: șase goluri, accidentări, decizii arbitrale contestate și răsturnări de situație. Echipa lui Flavius Stoican a încheiat sezonul pe locul 13 în play-out, poziție care a trimis-o la baraj, după înfrângerea suferită în fața celor de la Metaloglobus în ultima etapă. De partea cealaltă, Chindia a terminat pe locul 6 în play-off-ul Ligii 2.

Stoican a declarat că își vede jucătorii „conectați, concentrați și ambițioși” înaintea returului decisiv. Farul beneficiază de avantajul terenului propriu, la Ovidiu, acolo unde sprijinul publicului poate face diferența. Am ales selecția „1 solist”, la cota 1,43 oferită de Winmasters.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, am ales victoria Almériei în duelul cu Valladolid, la cota 1,42, și succesul Farului în returul cu Chindia, la cota 1,43. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de aproximativ 2,03. Astfel, o miză de 100 de lei s-ar putea transforma într-un câștig de aproximativ 203 lei, dacă ambele pronosticuri sunt câștigătoare.