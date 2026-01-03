Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 4 ianuarie 2026. Câștig de 904 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 904 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
Traian Terzian
03.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 4 ianuarie 2026 Castig de 904 lei cu fotbal
Câștig extraordinar cu biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Spaniei și Angliei, în care evoluează echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 9.04 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026.

Cotă de 3.15 de la Real Madrid – Betis Sevilla pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Real Madrid – Betis Sevilla, din etapa a 18-a din La Liga, programat de la ora 17:15. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile de top ale Spaniei.

ADVERTISEMENT

”Galacticii” vor să dea uitării anul 2025 în care nu au câștigat niciun trofeu, însă nici 2026 nu începe așa cum și-ar fi dorit. Și asta pentru că antrenorul Xabi Alonso l-a pierdut pe superstarul Kylian Mbappe pentru câteva săptămâni după o accidentare suferită la antrenament.

Betis a arătat multă calitate în ultimele sezoane și va veni pe Santiago Bernabeu să-și vândă scump pielea. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Betis: peste 1.5”, pentru că și cota de 3.15 oferită de Superbet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Golurile de la Manchester City – Chelsea aduc o cotă de 2.87

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Manchester City – Chelsea Londra, din runda a 20-a din Premier League, care va avea loc de la ora 19:30. Este primul mare derby pe 2026 din cel mai tare campionat al lumii.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

”Cetățenii” sunt neînvinși de la finalul lunii noiembrie, însă remiza de pe terenul revelației Sunderland, din prima zi a anului, pare să fi dereglat puțin parcursul excelent al trupei lui Pep Guardiola.

Fără victorie în ultimele trei jocuri de campionat, Chelsea trece printr-un moment delicat după demiterea managerului Enzo Maresca. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 1-2”, care are la Superbet o cotă de 2.87.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 904 lei

Biletul zilei la pariuri duminică 4 ianuarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 3.15 pentru pronosticul ”total goluri Betis: peste 1.5” în meciul Real Madrid – Betis Sevilla și o cotă de 2.87 pentru ”interval goluri: 1-2” la Manchester City – Chelsea Londra, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 9.04. Numai bună pentru un câștig de 904 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, joi, 1 ianuarie 2026. Câștig de 382 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 1 ianuarie 2026. Câștig de 382 lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 decembrie 2025. Câștig de 310 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 decembrie 2025. Câștig de 310 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 decembrie 2025. Câștig de 320 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 decembrie 2025. Câștig de 320 de lei cu meciuri din Premier League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul fotbalist român și-a făcut implant de păr doar pentru a își înșela...
iamsport.ro
Fostul fotbalist român și-a făcut implant de păr doar pentru a își înșela soția: 'Ea nici nu știe, află acum!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!