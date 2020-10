Biletul zilei la pariuri, duminică 4 octombrie 2020. Favoritele ne aduc peste 260 de lei

Biletul zilei la pariuri, duminică 4 octombrie 2020. Un meci din prima ligă a Spaniei și unul din cea a Italiei sunt alegerile noastre pentru biletul zilei de duminică la pariuri. Ne putem bucura de un câștig de peste 260 de lei, căci am obținut de la Get’s Bet o cotă totală de 2,65 și nu trebuie decât să mizăm 100 de lei pentru a avea un final fericit de săptămână.

Levante – Real Madrid este prima noastră alegere pentru biletul zilei de duminică la pariuri. Partida va începe la ora 17:00 și face parte din etapa a 5-a a primei ligi de fotbal a Spaniei.

Biletul zilei la pariuri se închide cu un meci din etapa a 3-a din Serie A, mai precis AC Milan – Spezia. Va începe la ora 19:00, iar „diavolii” sunt marii favoriți ai caselor de pariuri.

Victoria Realului contribuie la biletul zilei cu o cotă de 1,50

Chiar dacă este neînvinsă după 3 etape, având două victorii și un egal, campioana Real Madrid nu are un început de sezon așa cum și-a dorit. Jocul încă scârțâie, iar numeroasele accidentări din lot îi dau mari bătăi de cap antrenorului Zinedine Zidane.Totuși, madrilenii nu ar trebui să întâmpine prea mari probleme în deplasarea de la Levante, pentru că adversarul de azi nu este unul de speriat.

În primele 3 etape disputate până acum, Levante are două înfrângeri și un egal, dar și o medie de două goluri primite pe meci, ceea ce ne spune multe multe despre fragilitatea defensivei. În plus, Realul stă foarte bine la capitolul meciurilor directe, câștigând 3 dintre ultimele 4 deplasări pe terenul lui Levante. Cum și din punct de vedere al lotului oaspeții sunt clar în avantaj, alegem să mergem pe mâna lor și vom opta pentru pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 1,50 la Get’s Bet.

Cotă de 1,76 pentru biletul zilei la pariuri de la AC Milan – Spezia

Spre deosebire de anii precedenți, AC Milan a început foarte bine noul sezon din Serie A, având maximum de puncte după două etape, dar și un golaveraj excelent: 4-0. „Diavolul” pare că renaște din propria cenușă și va avea un cuvânt greu de spus în această ediție de campionat, dacă nu la titlu, măcar la un loc în primele 4, care să-i asigure prezența în Liga Campionilor.

Una duș rece și altul cald pentru nou promovata Spezia în debutul sezonului: înfrângere drastică pe teren propriu, 1-4 cu Sassuolo, apoi o victorie pe terenul lui Udinese, 2-0, rezultate grație cărora se află momentan pe locul 10 în clasament.

În afara egalului de la Rio Ave din play-off-ul Europa League, AC Milan are victorii pe linie în această toamnă, iar în toate partidele a marcat cel puțin două goluri. Și nu ne îndoim că va face acest lucru și în partida cu Spezia, care are o medie de două goluri încasate pe meci până acum în Serie A. Însă ne vom forța puțin norocul și vom plusa cu încă un gol la norma „diavolilor”, așa că ne vom îndrepta spre pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri”, deoarece are o cotă excelentă de 1,76 la Get’s Bet și nu trebuie ratată.

Cotă totală de 2,65 pentru un posibil câștig de peste 26o de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,5o pentru pronosticul „2 solist” la Levante – Real Madrid și o cotă de 1,76 pentru pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri” la AC Milan – Spezia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,65. Numai bună pentru un câștig de peste 260 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.