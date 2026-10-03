Biletul zilei la pariuri, duminică, 4 octombrie 2026. Câștig de peste 380 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

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Ziua de duminică, 4 octombrie, vine cu mai multe partide extrem de interesante și de atractive din Liga Națiunilor. Se joacă în Liga A, cea a marilor forțe de pe continent. Am ales din oferta celor de la Betano trei meciuri unde așteptăm multe goluri și spectacol total. Câștigul potențial se apropie de 390 de lei.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 4 octombrie 2026. Un nou meci spectaculos între Portugalia și Norvegia pentru o cotă de 1,52

Cel mai tare meci al zilei de duminică se joacă în Grupa 4 din Liga A a Nations League. De la ora 21:45, pe Estadio do Dragao din Porto, Portugalia, varianta fără Cristiano Ronaldo, una mult mai eficientă și mai directă, joacă din nou cu Norvegia. În tur, la Oslo, am avut un 2-1 pentru lusitani, care putea la fel de bine să fie 2-2, 3-2, 2-3, date fiind ocaziile uriașe.

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Echipa nordică vine după un eșec, 1-2, la Cardiff cu Țara Galilor. și vor juca probabil extrem de relaxat și de avântat pe atac. De cealaltă parte, Portugalia este impecabilă în această perioadă pe faza ofensivă. Din acest amalgam de valori nu poate ieși decât un meci deschis cu goluri. De la Betano am ales pariul „Ambele echipe înscriu” la o cotă de 1,52.

Mizăm pe spectacol la Salonic și Cardiff

Tot de la ora 21:45, în aceeași grupă, la Cardiff avem un alt meci care promite spectacol. Țara Galilor, performera din runda anterioară, primește vizita Danemarcei. În ultimele 7 meciuri jucate „acasă” de britanici am avut goluri marcate de ambele echipe. Anticipăm și acum un meci identic. La Betano, cota pentru „GG” este de 1,62.

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Cel mai interesant meci al serii din Liga A – Grupa 2 se joacă la Salonic. Surpriza plăcută a Ligii Națiunilor, Grecia, primește pe Germania. și să învingă, pentru a reintra în lupta pentru primele locuri din această grupă. Din această partidă am mizat, la fel ca la primele două, pe pariul „Ambele echipe înscriu” la o cotă de 1,52. În final, pe Biletul zilei de la Betano avem o cotă de 3,86!

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.