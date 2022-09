Biletul zilei la pariuri, duminică, 4 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din Anglia și Spania pentru un câștig de peste 585 de lei

Weekendul acesta avem parte de atât de multe partide interesante încât ne-a fost destul de dificil să alegem două propuneri pe care să le și argumentăm suficient încât să vă convingem să mergeți pe mâna noastră. Pentru biletul zilei de duminică, 4 septembrie 2022 am ales două dueluri din Anglia, respectiv din Spania, în care urmărim nu doar numărul de goluri marcate, ci și profitul, unul care, să recunoaștem că este mai mult decât atrăgător. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,86 la .

Deschidem biletul zilei de duminică, 4 septembrie 2022 cu duelul din Premier League dintre Manchester United și Arsenal Londra. Cele două echipe sunt printre cele mai mari rivale din Anglia, de-a lungul timpului consemnându-se nu doar dueluri epice, ci și rezultate pe măsura încrâncenării cu care se joacă o astfel de întâlnire. Un argument în plus pentru care am ales acest meci este și forma sportivă excelentă a celor două oponente.

Pentru cea de a doua propunere mergem în Spania, pentru duelul dintre Valencia și Getafe. În acest caz putem vorbi despre un duel care, cel puțin în sezonul precedent, a fost unul strâns, indiferent de arena pe care cele două echipe s-au înfruntat. Nu e mai puțin adevărat că de ceva timp ”liliecii” sunt departe de ceea ce știam că pot să ofere, în timp ce Getafe nu e decât o echipă mică, luptătoare, care vizează an după an încă un campionat la cel mai înalt nivel.

Cotă de 1,89 pe biletul zilei în disputa Man United – Arsenal

Prima propunere de pe biletul zilei de duminică, 4 septembrie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Manchester United și Arsenal Londra, două echipe din categoria grea a campionatului Angliei, chiar dacă în ultimii ani au fost departe de așteptările fanilor și ale noastre, de ce să nu recunoaștem. Altă dată două echipe ce luptau pentru câștigarea titlului, acum oscilează între evoluții impresionante și modeste, ca să fim indulgenți.

Nu vom insista pe ce înseamnă pentru fanii celor două formații un astfel de duel, nici ce înseamnă pentru fotbalul britanic. Ne vom concentra pe ceea ce vrem să vă propunem și credem că avem suficiente argumente să vă convingem să pariați exact așa cum o vom face și noi. Spuneam la început că vizăm golurile în cele două propuneri și așa este, chiar dacă nu în aceiași măsură.

Astfel, pentru întâlnirea Manchester United – Arsenal chiar așteptăm reușite, multe, și de ambele părți. Spunem asta pentru că Manchester United pare să fi depășit momentul mai puțin inspirat din debutul sezonului, în timp ce Arsenal, știm deja, mărșăluiește ca în vremurile bune în Premier League, deși pe bancă nu mai este legendarul Arsene Wenger.

Nu doar noi ne așteptăm la multe reușite înscrise pe tabela de scor, ci și bookmakerii care au stabilit cote destul de scăzute în cazul opțiunilor pentru goluri. Noi am găsit însă, pontul care să ne satisfacă și dorința de câștig, dar să fie și în conformitate cu ceea ce ar trebui să vedem pe teren. Așadar, vom pariu safe, fără să riscăm prea mult pe: ”ambele echipe marchează în aceiași repriză”, care are la o cotă de 1,89.

Valencia – Getafe ne aduce o cotă de 3,10 la biletul zilei

Mergem în Spania pentru cea de a doua propunere, pontul care ar trebui să ne ajute să ne apropiem de un câștig frumușel. Întâlnirea dintre Valencia și Getafe este alegerea noastră și asta pentru că în acest caz pare cel mai ușor de intuit rezultatul final. Întrebarea este în ce mod se va obține acesta, pentru că de această dată nu ne așteptăm să vedem foarte multe goluri.

Ba chiar am fost tentați să mizăm pe o singură reușită, dar pentru a mări cota am căutat și am găsit exact ceea ce căutam. Un pont pe goluri puține, dar care să reflecte și dominarea echipei care va câștiga, Valencia spunem noi. Pentru că în ciuda rezultatelor neconvingătoare din ultimii ani, și din acest început de campionat, ”liliecii” sunt totuși o echipă redutabilă a Spaniei, doar ceva mai puțin inspirată.

În lipsa golurilor, așteptăm un câștig considerabil așa cum deja am amintit. Mergem pe victoria gazdelor, chiar dacă ea nu va fi obținută cu una cu două, și mai mizăm și pe un număr de faze fixe, tocmai pe ideea pe care am enunțat-o deja, și anume faptul că Valencia va fi vioara întâi. Pariem așadar pe: ”Valencia câștigă și peste 8,5 cornere”, care are o cotă de 3,10 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 586 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 4 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,89 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează în aceiași repriză” în duelul dintre Manchester United și Arsenal și o cotă de 3,10 pentru ”gazdele câștigă și peste 8,5 cornere”, în disputa dintre Valencia și Getafe, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 586 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.