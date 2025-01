Biletul zilei la pariuri, duminică, 5 ianuarie 2025. Câștig de 336 de lei cu fotbal

Anul 2025 a început în forță în fotbalul mondial. Avem un weekend plin de meciuri tari din campionatele de vest din Europa și nu numai. Pentru biletul zilei de duminică, 5 ianuarie, am ales două partide care se anunță extrem de spectaculoase, iar, cu doar 100 de lei mizați la Betano, putem pune mâna pe un profit substanțial.

Cotă de 1,75 de la Liverpool – Manchester pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 5 ianuarie 2025

Evident, primul meci pe care l-am inclus pe biletul zilei este Liverpool – Manchester United. , iar fanii îndrăznesc să viseze deja la titlul din Premier League și, de ce nu, la trofeul Champions League.

, la nu mai puțin de 23 de puncte față de rivalii de la Liverpool. Totuși, partida va fi una cu totul specială, având în vedere rivalitatea istorică dintre cele două cluburi.

Noi am ales să evităm un pariu solist pentru derby-ul de duminică seara. În schimb, am mers pe selecția „Ambele echipe înscriu: DA”. La Betano, acest pronostic are o cotă foarte bună, 1,75.

AS Roma – Lazio ne sare în ajutor cu o cotă de 1,92

Un alt duel interesant, pe care l-am inclus pe biletul zilei de duminică, 5 ianuarie 2025, este AS Roma – Lazio. Derby-ul din capitala Italiei se anunță mai tare ca niciodată. Va fi, cu siguranță, sold-out pe Stadio Olimpico, iar spectacolul din teren e garantat.

Lazio stă mai bine în clasamentul din Serie A, fiind pe locul 4, la doar 6 puncte de liderul surpriză, Atalanta. AS Roma, în schimb, e departe, pe locul 10, iar fanii deja își fac griji că echipa ar putea rata prezența în cupele europene în sezonul viitor.

Cotele sunt extrem de echilibrate, dar noi ne-am decis să mizăm pe victoria celor de la Lazio. AS Roma trece printr-o fază de construcție și a avut mari probleme în fața echipelor tari în acest sezon. La Betano, avem cota 1,92 pentru pronosticul „2 solist”.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,75 pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu: DA” în meciul Liverpool – Manchester United și o cotă de 1,92 pentru „2 solist” la partida AS Roma – Lazio, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3,36. Numai bună pentru un câștig de 336 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.