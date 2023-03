Biletul zilei la pariuri, duminică, 5 martie 2023. Câștig de 613 lei cu meciuri din Premier League și Ligue 1

Primul weekend din luna martie programează dueluri de foc în cele mai tari campionate din lume. Pentru biletul zilei la pariuri de duminică am ales derby-ul etapei din Premier League și un meci interesant din Ligue 1. Am construit o cotă totală de 6,13 la Fortuna, iar un potențial câștig ne va aduce în buzunare suma de 613 lei dacă vom miza 100 de lei.

Cotă de 2,45 la derby-ul Liverpool – Manchester United pe biletul zilei la pariuri de duminică

Liverpool și Manchester United sunt protagonistele derby-ului . „Cormoranii” primesc vizita „diavolilor roșii” pe Anfield, duminică, 5 martie, de la ora 18:30. Echipa antrenată de Jurgen Klopp caută revanșa din meciul tur când a pierdut cu 1-2 pe Old Trafford.

Liverpool se află departe de primele locuri din Premier League, obiectiv cu care i-a obișnuit pe fani în ultimele sezoane. „Cormoranii” ocupă locul 6, cu 39 de puncte în 24 de partide, însă cu un succes în fața lui Manchester United s-ar apropia de locurile care asigură calificarea în .

Spre deosebire de echipa de pe Anfield, Manchester United traversează o perioadă de excepție, având o serie de patru victorii consecutive. Mai mult decât atât, echipa antrenată de Erik ten Hag are o serie impresionantă de 11 meciuri consecutive fără înfrângere. Duelurile directe dintre cele două rivale au fost mereu spectaculoase și pline de goluri, astfel am ales varianta „prima repriză total goluri: peste 1,5” care are o cotă totală de 2,45 la Fortuna, foarte ofertantă.

Partida Rennes – Marseille sare în ajutor cu o cotă de 2,50 pe biletul zilei la pariuri de duminică

Celălalt meci de pe biletul zilei la pariuri are loc în Franța și le pune față în față pe Rennes și Marseille, duminică, 5 martie, ora 21:45. Este un duel în zona de vârf a clasamentului din Ligue 1. Echipa antrenată de Igor Tudor se află pe locul 2 în campionat, cu 52 de puncte în 25 de partide, în timp ce Rennes ocupă poziția a cincea, cu 46 de puncte în tot atâtea partide.

Marseille a clacat în ultimele două partide după ce la începutul lunii reușea să o elimine pe PSG din Cupa Franței și reușea să le învingă categoric pe Clermont sau Toulouse. Echipa antrenată de Igor Tudor a pierdut la scor de neprezentare meciul revanșă a celor de la PSG, scor 0-3 în Ligue 1, iar în ultima partidă a fost eliminată surprinzător de Annecy în sferturile Cupei Franței la loviturile de departajare.

De cealaltă parte, Rennes vine după eliminarea dramatică din play-off-ul Europa League. Formația din Hexagon a fost eliminată la loviturile de departajare de Șahtior Donețk după ce reușise să câștige pe teren propriu, scor 2-1 și să trimită partida în prelungiri. Am ales varianta „2 solist” care are o cotă de 2,50 la Fortuna, foarte bună de pariat.

Posibil câștig de 613 de lei cu biletul zilei la pariuri, duminică, 5 martie 2023

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Fortuna o cotă de 2,45 pentru pronosticul „prima repriză total goluri: peste 1,5” la meciul Liverpool – Manchester United și o cotă de 2,50 pentru „2 solist” la partida Rennes – Marseille, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,13. Numai bună pentru un câștig de 613 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.