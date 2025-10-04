Biletul zilei la pariuri, duminică, 5 octombrie 2025. Câștig de 528 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Franței și Italiei, în care joacă echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.28 la Betano și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de duminică, 5 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.20 de la Lyon – Toulouse pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 5 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Olympique Lyon – Toulouse, din etapa a 7-a din Ligue 1, programat de la ora 16:00. Gazdele pornesc din postura de mari favorite, mai ales după debutul excelent de sezon.

, Lyon s-a dezlănțuit pe teren, 5 victorii și o singură înfrângere în campionat, și pare singura care să poată țină pasul cu PSG.

ADVERTISEMENT

Oaspeții sunt o echipă de mijlocul clasamentului, cu multe suișuri și coborâșuri, dar care într-o zi bună poate crea mari probleme. La acest meci vom miza pe varianta ”rezultat prima repriză: x”, care are la Betano o cotă de 2.20.

Golurile de la Napoli – Genoa aduc o cotă de 2.40

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Napoli – Genoa, din runda a 6-a din Seria A, care va începe de la ora 19:00. Pare un joc la discreția gazdelor, care au toate atuurile pentru o victorie.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Antonio Conte și-a revenit după înfrângerea cu AC Milan și a câștigat în Champions League. Tehnicianul a trecut peste tot scandalul cu starul Kevin De Bruyne, l-a titularizat și acesta a dat două pase magnifice de gol.

ADVERTISEMENT

Chiar și , care s-a accidentat în partida precedentă, Genoa este nevoită să iasă la joc pentru că are nevoie de puncte să iasă din zona periculoasă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”ambele echipe înscriu: da”, pentru că și cota de 2.40 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 528 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.20 pentru pronosticul ”rezultat prima repriză: x” în meciul Olympique Lyon – Toulouse și o cotă de 2.40 pentru ”ambele echipe înscriu: da” la Napoli – Genoa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.28. Numai bună pentru un câștig de 528 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.