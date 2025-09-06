Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 septembrie 2025. Câștig de 410 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 7 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 410 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
FANATIK
07.09.2025 | 00:08
Biletul zilei la pariuri duminica 7 septembrie 2025 Castig de 410 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2025. Câștig de 410 de lei cu fotbal

Avem parte de un weekend cu meciuri de foc în preliminariile Campionatului Mondial. E bătaie mare în clasament, iar pentru biletul zilei de duminică de la Maxbet am pregătit o selecție de două partide care, combinate, ne pot aduce un profit pe final de săptămână.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 septembrie 2025. Câștig de 410 de lei cu fotbal

Turcia primește duminică seara vizita campioanei europene, Spania. Se anunță un meci extrem de interesant, într-o grupă echilibrată. Gazdele vor să producă marea surpriză pe un stadion arhiplin, însă ibericii au arătat în ultimele luni că nu se joacă.

Spania e, fără doar și poate, marea favorită în întâlnirea cu Turcia. Campioana de la EURO 2024 a învins Bulgaria în prima rundă, clar, cu 3-0, și vrea să facă o nouă „victimă”. La Maxbet, selecția „rezultat final 2 solist” are o cotă atractivă de 1,55, pe care e păcat să o ratăm.

ADVERTISEMENT

Cota 2,65 la Germania – Irlanda de Nord

De asemenea, Germania primește tot duminică seara vizita celor din Irlanda de Nord. Nemții au suferit o înfrângere total surprinzătoare în prima rundă, în fața Slovaciei, și e presiune uriașă, întrucât fac parte dintr-o grupă cu doar 4 echipe, iar orice punct pierdut poate fi echivalent cu ratarea calificării.

Noi mizăm pe un asalt total al Germaniei la poarta nord-irlandezilor și, din acest motiv, ne orientăm atenția pe numărul de goluri. Se anunță un galop de sănătate, iar la Maxbet adăugăm pe biletul nostru pronosticul „total goluri Germania peste 3,5”, cu o cotă de 2,65.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,55 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Turcia – Spania și o cotă de 2,65 pentru „peste 3,5 goluri Germania” în partida cu Irlanda de Nord. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 4,10, numai bună pentru un câștig de 410 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT
A căzut transferul la FCSB! Gigi Becali, scandal uriaș:
Digisport.ro
A căzut transferul la FCSB! Gigi Becali, scandal uriaș: "În viața vieților mele n-am văzut așa ceva"

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Austria – Cipru
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2025. Câștig de 380 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2025. Câștig de 380 de lei cu fotbal
Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet pentru România – Canada
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!