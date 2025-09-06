Avem parte de un weekend cu meciuri de foc în preliminariile Campionatului Mondial. E bătaie mare în clasament, iar pentru biletul zilei de duminică de la Maxbet am pregătit o selecție de două partide care, combinate, ne pot aduce un profit pe final de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 septembrie 2025. Câștig de 410 de lei cu fotbal

Turcia primește duminică seara vizita . Se anunță un meci extrem de interesant, într-o grupă echilibrată. Gazdele vor să producă marea surpriză pe un stadion arhiplin, însă ibericii au arătat în ultimele luni că nu se joacă.

Spania e, fără doar și poate, marea favorită în întâlnirea cu Turcia. Campioana de la EURO 2024 a învins Bulgaria în prima rundă, clar, cu 3-0, și vrea să facă o nouă „victimă”. La Maxbet, selecția „rezultat final 2 solist” are o cotă atractivă de 1,55, pe care e păcat să o ratăm.

Cota 2,65 la Germania – Irlanda de Nord

De asemenea, Germania primește tot duminică seara vizita celor din Irlanda de Nord , și e presiune uriașă, întrucât fac parte dintr-o grupă cu doar 4 echipe, iar orice punct pierdut poate fi echivalent cu ratarea calificării.

Noi mizăm pe un asalt total al Germaniei la poarta nord-irlandezilor și, din acest motiv, ne orientăm atenția pe numărul de goluri. Se anunță un galop de sănătate, iar la Maxbet adăugăm pe biletul nostru pronosticul „total goluri Germania peste 3,5”, cu o cotă de 2,65.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,55 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Turcia – Spania și o cotă de 2,65 pentru „peste 3,5 goluri Germania” în partida cu Irlanda de Nord. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 4,10, numai bună pentru un câștig de 410 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.