Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 decembrie 2025. Câștig de aproape 600 de lei cu două meciuri de fotbal din Spania

Un nou weekend plin cu meciuri tari din campionatele Europei. Pentru biletul zilei de duminică, 7 decembrie, de la DON.ro, am pregătit o selecție de două partide din La Liga. Acesta ne pot aduce un profit frumușel chiar și a doua zi după „Moș Nicolae”.

Cotă de 2.20 la Espanyol – Rayo Vallecano, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 7 decembrie 2025

Fotbalul din Spania ne propune partide interesante în acest weekend. Espanyol, formație aflată pe locul 6, primește vizita celor de la Rayo Vallecano, care ocupă poziția a 9-a și care

Meciul aduce față în față două echipe imprevizibile, dar cu spirit de luptă. Rămâne de văzut cine se va impune, însă noi vă propunem să aruncați o privire la situația golurilor. Vom miza pe varianta „peste 2.5 goluri”, care are o cotă de 2.20 la DON.ro.

Cotă de 2.71 la Real Madrid – Celta Vigo, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 7 decembrie 2025

O altă confruntare demnă de luat în considerare este cea dintre Real Madrid și Celta Vigo. Madrilenii sunt în plină cursă pentru titlu cu rivala Barcelona și cu siguranță nu vor ca distanța dintre cele două să se majoreze.

La această partidă vom rămâne tot în zona golurilor, însă vom pătrunde chiar la lista de posibili marcatori. Vom miza pe varianta „primul marcator: Kylian Mbappe”, iar cota acestei selecții este de 2.71 la DON.ro.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.20 pentru selecția „peste 2.5 goluri” în duelul Espanyol – Rayo Vallecano și o cotă de 2.71 pentru pronosticul „primul marcator: Kylian Mbappe” la meciul Real Madrid – Celta Vigo. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni urcă la o cotă totală de aproximativ 5,97, perfectă pentru un câștig de 597 De lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.