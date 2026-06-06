Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 iunie 2026. Câștig de 851 de lei cu fotbal

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Astăzi pariem pe două întâlniri amicale la nivel de naționale, în care echipele pregătesc participarea la Cupa Mondială sau campania din toamnă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8.51 la MaxBet și așteptăm un profit drăguț cu biletul zilei la pariuri de duminică, 7 iunie 2026.

Cotă de 2.70 de la Grecia – Italia pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 7 iunie 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Grecia – Italia, programat de la ora 22:00. Ambele formații sperau ca în această perioadă să fie în focuri pentru turneul final, însă se văd nevoite să joace doar un simplu amical.

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Este clar că italienii au nevoie de o resetare, iar duelul de la Heraklion, în fața unei echipe a Greciei fără prea mari pretenții, ar putea fi un bun punct de plecare. La acest meci vom miza pe varianta ”PsF 2”, care are la MaxBet o cotă de 2.70.

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Golurile de la Maroc – Norvegia aduc o cotă de 3.15

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Maroc – Norvegia, care va avea loc tot de la ora 22:00. Ambele formații au ajuns deja în Statele Unite pentru Cupa Mondială și și-au programat acest amical la New Jersey.

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Cele două sunt văzute ca potențiale mari surprize la turneul final. Marocanii, care vin după ce au ajuns în finala mică la ediția de acum patru ani, au o echipă extraordinară, iar .

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Nordicii au cea mai bună echipă din istorie și sunt puși pe fapte mari. Așadar, acest amical poate fi o avanpremieră spectaculoasă a ceea ce urmează să se întâmple la Mondial. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 3.15 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 851 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.70 pentru pronosticul ”PsF 2” în meciul Grecia – Italia și o cotă de 3.15 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Maroc – Norvegia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8.51. Numai bună pentru un câștig de 815 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.