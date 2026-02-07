Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 8 februarie 2026, poate aduce un câștig de 452 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
FANATIK
07.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 8 februarie 2026 Castig de 452 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei cu fotbal. FOTO: Hepta
Rundele din cele mai tari campionate din Europa continuă duminică, iar noi mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.52 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de duminică, 8 februarie 2026.

Cotă de 2.12 de la Liverpool – Manchester City pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 8 februarie 2026

Duminică, de la ora 18:30, Liverpool va primi vizita lui Manchester City pe Anfield într-un derby cu o miză foarte mare. „Cormoranii” își doresc să revină în zona Champions League, iar echipa lui Pep Guardiola nu își permite pași greșiți dacă vrea să rămână aproape de liderul Arsenal.

Având avantajul terenului propriu, formația pregătită de Arne Slot are prima șansă în cea mai tare partidă a etapei 25 din Premier League, însă „cormoranii” au făcut nu mai puțin de 5 pași greșiți pe Anfield în sezonul actual, așadar există posibilitatea unei surprize. La acest meci am ales să mizăm pe pronosticul „12 și ambele marchează”, care are o cotă de 2.12 la Casa Pariurilor.

Cotă de 2.13 la Athletic Bilbao – Levante

Începând cu ora 17:15, Athletic Bilbao va primi vizita celor de la Levante în cadrul etapei 23 din La Liga, rundă afectată de amânarea partidei dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo. Bascii sunt pe locul 11 în acest moment şi au mare nevoie de un succes pentru a reveni în lupta pentru un loc de cupă europeană.

De cealaltă parte, Levante ocupă penultimul loc în Spania şi a obţinut doar 3 puncte din ultimele 5 partide disputate în deplasare, în urma unui succes surprinzător la Sevilla. În acest context, am ales varianta „Total goluri Levante: sub 0.5”, care la Casa Pariurilor are o cotă de 2.13.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.12 pentru pronosticul „12 și ambele marchează” la Liverpool – Manchester City și o cotă de 2.13 pentru „Total goluri Levante: sub 0.5” în meciul Athletic Bilbao – Levante, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.52, numai bună pentru un câștig de 452 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

