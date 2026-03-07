Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 martie 2026. Câștig de 400 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de duminică vine cu meciuri foarte interesante în Franța. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.00 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 8 martie 2026.

Cotă de 1.70 la Lyon – Paris FC pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 8 martie 2026

Lupta pentru titlu în Franța se mai dă doar între două echipe, deși este foarte greu de crezut că PSG ar putea pierde campionatul în fața lui Lens. Lupta interesantă se dă în zona de calificare pentru cupele europene. Între locul șapte și locul trei sunt doar 5 puncte, iar Lyon este pe locul trei.

ADVERTISEMENT

Lyonezii vor întâlni Paris FC, echipă ce se află în subsolul clasamentului, pe locul 14. Cu 8 puncte peste zona roșie, parizienii par să nu aibă emoții la retrogradare, iar acest lucru i-ar putea face să joace cu o dezinvoltură mai mare. În acest moment, însă vrea să pună capăt acestei serii și să-și asigure locul de Liga Campionilor. Pentru acest meci vom alege selecția „1 solist”, pentru o cotă bună de 1,70 oferită de Casa Pariurilor.

Cota de 2.35 de la Nice – Rennes completează biletul zilei de duminică

O altă partidă interesantă va fi cea dintre Nice și Rennes. Pentru faptul că joacă în deplasare, cei de la Rennes au o cotă foarte mare și tentantă la victorie. Cele două echipe sunt despărțite de 16 puncte în clasament.

ADVERTISEMENT

În timp ce Nice vrea să-și mărească diferența de puncte față de zona roșie, fiind prima echipă deasupra liniei. Aflată în acest moment pe locul 7, la doar cinci puncte de locurile de Champions League, suntem de părere că Rennes se va impune. Mizăm pe „2 solist” pentru o cotă de 2.35 oferită de Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 1.70 pentru pronosticul „1 solist” la Lyon – Paris FC și o cotă de 2.35 pentru „2 solist” în meciul Nice – Rennes, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.00, numai bună pentru un câștig de 400 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.