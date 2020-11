Biletul zilei la pariuri, duminică 8 noiembrie 2020. Câștig de peste 300 de lei din La Liga și Serie A

Biletul zilei la pariuri, duminică 8 noiembrie 2020. După ce la mijlocul săptămânii ne-am delectat cu meciurile din cupele europene, weekend-ul revine cu marile campionate ale Europei. Am analizat oferta de duminică şi vă propunem două meciuri interesante din La Liga și Serie A care aduc o cotă totală de 3,08 la Get’s Bet.

Începem cu partida Real Sociedad – Granada, meci care se va disputa de la ora 17:15 în etapa a noua din La Liga. Este un duel extrem de interesant, mai ales că cele două formații sunt marile revelații ale acestui început de sezon din Spania.

Al doilea meci de pe biletul zilei este cel dintre Lazio Roma și Juventus Torino, din etapa a șaptea din Serie A, care va avea fluierul de start la ora 13:30. Considerat unul dintre derby-urile Italiei, jocul de pe Stadio Olimpico vine de această dată într-un moment mai puțin fast pentru cele două echipe.

Speculăm o cotă de 2,00 la Real Sociedad – Granada

Real Sociedad – Granda reprezintă în acest sezon un derby de conjunctură în La Liga, ținând cont că bascii sunt lideri suprinzători, iar Granada este pe un onorabul loc șase și au și un meci mai puțin disputat pe care dacă l-ar câștiga ar egala la puncte Sociedadul.

În ciuda faptului că l-a pierdut în vară pe norvegianul Martin Odegaard, revenit sub comanda lui Zinedine Zidane, tehnicianul Imanol Alguacil a făcut din Sociedad o trupă extrem de ofensivă, cu un joc plăcut. Bascii au cel mai bun atac al momentului din Spania și vor să o țină pe aceeași linie.

Granada continuă sezonul bun făcut în stagiunea precedentă și este în continuare o nucă tare pentru adversari. Tehncianul Diego Martinez are sub comandă câțiva sud-americani interesanți care oferă un joc plăcut ochiului. În aceste condiții, am ales pronosticul ”peste 2,5 goluri”, eveniment cotat cu 2,00 la Get’s Bet.

Cornerele contribuie la biletul zilei cu o cotă de 1,54

Unul dintre marile meciuri ale zile de duminică este derby-ul din Serie A dintre Lazio Roma și Juventus Torino. Ambele formații au avut un start de sezon modest în Italia, fiind departe de așteptările fanilor. ”Bătrâna Doamnă”, deși este neînvinsă, are trei remize surprinzătoare până acum.

Pe lângă problemele din plan sportiv, tehnicianul lazialilor Simone Inzaghi mai are acum o presiune în plus. Echipa din capitala Italiei ar putea fi exclusă din campionat deoarece este suspectată de manipularea rezultatelor testelor pentru coronavirus în ceea ce îi privește pe unii fotbaliști.

De partea cealaltă, după un start poticnit sub comanda noului antrenor Andrea Pirlo, torinezii încep să dea semne clare de revenire și asta odată cu întoarcerea pe teren a lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez s-a vindecat de coronavirus și visează să o readucă pe Juventus în top. Pentru acest joc am ales varianta ”peste 9 cornere”, la o cotă de 1,54 oferită de Get’s Bet.

Biletul zilei de duminică, 8 noiembrie, ne poate aduce un câștig de peste 300 de lei

Combinând cele două pronosticuri, respectiv cota de 2,00 oferită pentru ”peste 2,5 goluri” la Real Sociedad – Granada și cea de 1,54 pentru ”peste 9 cornere” la Lazio – Juventus, obținem o cotă totală de 3,08 la Get’s Bet. Cu o miză de 100 de lei, vom obține un câștig de 308 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.