Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 august 2026. Câștig de 433 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 august 2026, poate aduce un câștig de 433 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Veikkausliiga și Jupiler Pro League.
Traian Terzian
08.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri duminica 9 august 2026 Castig de 433 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 august 2026, aduce un câștig magnific. Sursă foto: Facebook Kuopion Palloseura
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Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Finlandei și Belgiei, în care vor evolua echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.33 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de duminică, 9 august 2026.

Cotă de 2.29 de la KuPS – TPS Turku pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 9 august 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul KuPS – TPS Turku, din etapa a 19-a din Veikkausliiga, programat de la ora 15:00. Este un duel în care echipa gazdă pornește din postura de mare favorită.

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Liderul campionatului finlandez ar trebui să nu aibă mari probleme în fața propriilor suporteri. Singura problemă pentru KuPS este că acest joc vine exact între duelurile cu Universitatea Craiova din Europa League.

Oaspeții sunt în partea inferioară a clasamentului și sunt o echipă și mai modestă atunci când joacă în deplasare, reușind doar trei remize și marcând doar cinci goluri. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri TPS Turku: sub 0.5”, pentru că și cota de 2.29 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

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Golurile de la Anderlecht – La Louviere aduc o cotă de 1.89

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Anderlecht Bruxelles – La Louviere, din prima rundă din Jupiler Pro League, care se va desfășura de la ora 19:30. Colosul din capitala Belgiei are prima șansă la victorie.

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Anderlecht, care l-a monitorizat atent pe Ștefan Baiaram, nici nu concepe să nu înceapă noul sezon cu dreptul, mai ales că obiectivul stabilit este câștigarea titlului. Trupa lui Vitor Bruno este moralul sus după victoria din deplasare cu PAOK Salonic, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.

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Oaspeții, care în stagiunea precedentă s-au salvat la limită de la retrogradarea în liga secundă, vor încerca să profite de faptul că adversarii vor fi mai mult cu gândul la Europa. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 1.89.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 433 de lei

Biletul zilei pariuri duminică 9 august 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.29 pentru pronosticul ”total goluri TPS Turku: sub 0.5” în meciul KuPS – TPS Turku și o cotă de 1.89 pentru ”ambele marchează: da” la Anderlecht Bruxelles – La Louviere, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.33. Numai bună pentru un câștig de 433 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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