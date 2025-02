Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 februarie 2025. Câștig de peste 200 de lei cu două meciuri de fotbal

Cupele europene revin săptămâna viitoare, însă, în acest weekend, avem parte de câteva dueluri extrem de interesante din cele mai tari campionate din Europa. Pe biletul zilei de duminică, 9 februarie, de la Favbet, am selectat două astfel de partide și, cu doar 100 de lei, putem pune mâna pe un profit considerabil.

Cotă de 1,52 la Sevilla – Barcelona

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din La Liga dintre Sevilla și Barcelona. Se anunță un meci extrem de tare pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla nu are parte de cel mai bun sezon. Echipa antrenată de Javier García ocupă abia locul 12 în La Liga și e la 10 puncte de pozițiile care ar garanta prezența în cupele europene. Totuși, e puțin probabil ca Barcelona să aibă parte de un meci facil duminică seara.

Noi mergem pe mâna unei victorii a Barcelonei, totuși. Catalanii trec printr-o formă foarte bună și au un mare avantaj: nu vor juca în play-off-ul Champions League, astfel că Xavi va putea trimite în teren primul 11 de bază. La Favbet, selecția „2” are cota 1,52.

Aston Villa – Tottenham ne sare în ajutor cu o cotă de 1,47

Un alt meci interesant de duminică este Aston Villa – Tottenham, în FA Cup. Se întâlnesc două echipe care nu trec printr-o perioadă deloc grozavă, însă un posibil trofeu le-ar putea salva sezonul.

Tottenham vine după înfrângerea dureroasă în fața celor de la Liverpool, cu 0-4. . Nici la Aston Villa lucrurile nu stau excelent, însă acolo pare că e mai multă liniște.

Noi am evitat să mergem pe un pariu solist, întrucât se anunță un duel echilibrat. În schimb, credem că va fi un meci spectaculos și am ales pronosticul „total goluri peste 2,5”, care, la Favbet, are cota 1,47.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 1,52 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Sevilla – Barcelona și o cotă de 1,47 pentru „total goluri peste 2,5” la Aston Villa – Tottenham, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2,23. Numai bună pentru un câștig de 223 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.