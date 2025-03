Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 martie 2025. Câștig de 380 de lei cu meciuri din La Liga

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 27-a a campionatului Spaniei, jocuri în care avem parte de dueluri între formații foarte interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,80 la Unibet și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de duminică, 9 martie 2025.

Cotă de 1,98 la meciul Getafe – Atletico Madrid

Etapa 27 din La Liga le aduce față în față pe Getafe și Atletico Madrid. Gazdele se află pe locul 14 în campionat, cu 30 de puncte acumulate în cele 26 de etape scurse din acest sezon.

Ospeții au parte de un scenariu cu totul diferit, echipa lui Simeone aflându-se pe locul 2, cu 56 de puncte (la un punct în spatele liderului Barcelona) și luptă pentru titlu.

Chiar dacă madrilenii vin după , întâlnirea cu Getafe nu ar trebui să le pună prea mari probleme. Din acest motiv, am selectat varianta „2 solist”, care la Netbet are o cotă de 1,98.

Cotă de 1,92 la Real Madrid – Rayo Vallecano

Și acest meci este unul deosebit, mai ales că va avea pe teren și un român, pe Andrei Rațiu. Internaționalul de 26 de ani

Real Madrid va încerca să profite din plin de avantajul terenului propriu și să obțină alte 3 puncte importante în lupta la titlu contra formației care ocupă momentan locul 7 în clasament.

Având în vedere ca ambele formații marchează cel puțin un gol în fiecare meci, pentru acest meci am selectat un pariu interesant. Mai exact, am ales varianta „ambele echipe marchează GG”, care la Netbet are o cotă de 1,92.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 380 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 1,98 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Getafe – Atletico Madrid și o cotă de 1,92 pentru ”ambele echipe marchează” la Real Madrid – Rayo Vallecano, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,80. Numai bună pentru un câștig de 380 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.