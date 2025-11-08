Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 noiembrie 2025. Câștig de 304 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 304 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League, care ne oferă meciuri extrem de interesante
Ciprian Păvăleanu
08.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 9 noiembrie 2025 Castig de 304 lei cu fotbal
Biletul zilei de duminică este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: Hepta.ro
Cel mai tare campionat al lumii continuă, iar etapa a 10-a din Premier League vine cu meciuri extrem de tari, precum Manchester City – Liverpool. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.04 la MaxWin și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică,  9 noiembrie 2025.

Cotă de 1,90 de la Manchester City – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025

Arsenal a luat deja avans în fruntea clasamentului, iar meciul dintre Manchester City și Liverpool i-ar putea permite să se distanțeze în clasament. „Tunarii” au deja 6 puncte avans de principala urmăritoare, iar etapa a 10-a le aduce față în față pe locurile 2 și 3, în timp ce Arsenal o va întâlni pe nou-promovata Sunderland, care ocupă locul 4.

În cazul unei victorii a formației lui Arteta și a unei remize în meciul de pe Etihad Stadium, Arsenal s-ar putea desprinde și mai mult în clasament. Manchester City are o formă destul de bună, deși, în urma sezonului slab de anul trecut, nu pare o echipă pe care multe adversare o văd ca pe un „balaur”. Haaland pare de neoprit în atacul „cetățenilor”, iar tocmai de aceea vom miza pe o victorie a echipei lui Pep Guardiola. „2 solist” pentru o cotă de 1,90 oferită de MaxWin.

Cota de 1,60 de la Aston Villa – Bournemouth completează biletul zilei de duminică

Bournemouth este una dintre surprizele acestui sezon de Premier League. Andoni Iraola face o treabă extraordinară pe banca „cireșelor”, iar Semenyo pare un fotbalist pe care foarte multe echipe se vor bate poate chiar din această iarnă. Deși au pierdut jucători importanți, precum Kerkez sau Huijsen, echipa continuă să uimească.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 1,90 pentru pronosticul „1 solist” la Manchester City – Liverpool și o cotă de 1,60 pentru „X2” în meciul Aston Villa – Bournemouth, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.04, numai bună pentru un câștig de 304 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

