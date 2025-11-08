Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 noiembrie 2025. Câștig de 304 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Cel mai tare campionat al lumii continuă, iar etapa a 10-a din Premier League vine cu meciuri extrem de tari, precum Manchester City – Liverpool. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.04 la MaxWin și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025.

Cotă de 1,90 de la Manchester City – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025

Arsenal a luat deja avans în fruntea clasamentului, iar meciul dintre Manchester City și Liverpool i-ar putea permite să se distanțeze în clasament. „Tunarii” au deja 6 puncte avans de principala urmăritoare, iar etapa a 10-a le aduce față în față pe locurile 2 și 3, în timp ce Arsenal o va întâlni pe nou-promovata Sunderland, care ocupă locul 4.

În cazul unei victorii a formației lui Arteta și a unei remize în meciul de pe Etihad Stadium, Arsenal s-ar putea desprinde și mai mult în clasament. Manchester City are o formă destul de bună, deși, în urma sezonului slab de anul trecut, nu pare o echipă pe care multe adversare o văd ca pe un „balaur”. iar tocmai de aceea vom miza pe o victorie a echipei lui Pep Guardiola. „2 solist” pentru o cotă de 1,90 oferită de MaxWin.

Cota de 1,60 de la Aston Villa – Bournemouth completează biletul zilei de duminică

Bournemouth este una dintre surprizele acestui sezon de Premier League. Andoni Iraola face o treabă extraordinară pe banca „cireșelor”, iar Semenyo pare un fotbalist pe care foarte multe echipe se vor bate poate chiar din această iarnă. echipa continuă să uimească.

Bournemouth ar putea profita de duelurile directe intense dintre echipele de pe primele patru locuri și ar putea avansa în clasament împotriva unui Aston Villa, care pare departe de forma anilor trecuți. Pentru această partidă vom miza pe „X2”, pentru care MaxWin oferă o cotă de 1,60.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 1,90 pentru pronosticul „1 solist” la Manchester City – Liverpool și o cotă de 1,60 pentru „X2” în meciul Aston Villa – Bournemouth, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.04, numai bună pentru un câștig de 304 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

