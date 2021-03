Biletul zilei la pariuri, joi 1 aprilie 2021. Ligile secunde din România și Spania ne aduc peste 350 de lei!

Biletul zilei la pariuri de joi, 1 aprilie 2021, ne poate aduce un câștig de 364 de lei mulțumită unei cote totale de 3,64 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din ligile inferioare ale României și Spaniei.

Pentru început, vă propunem un pronostic din confruntarea dintre CS Mioveni și U Craiova 1948 din Liga 2 a României. Este primul meci din faza play-off, la capătul căreia vom cunoaște primele două echipe promovate în eșalonul de elită. Ambele formații au ca obiectiv promovarea, dar veți vedea că există câteva premise care transformă întâlnirea din orașul argeșean într-una mai mult decât atractivă.

Și cea de a doua selecție ne aduce în față două echipe la fel de interesante, Espanyol Barcelona și Fuenlabrada. Prima este lider în Segunda Division, dar încă nu are asigurată accederea în La Liga, în vreme ce Fuenlabrada este o trupă bine poziționată pentru a prinde play-off-ul, dacă va reuși o surpriză la Barcelona și în meciurile ce vor urma.

O repriză câștigată de CS Mioveni ne aduce o cotă de 1,86 la biletul zilei

Întâlnirea de la Mioveni se anunță atractivă tocmai pentru că gazdele au avut un forcing pe finalul sezonului regulat, în care au obținut patru victorii și o remiză în ultimele cinci etape și tocmai datorită acestor rezultate a intrat în play-off, după ce părea, la un moment dat că și-au compromis șansele. A fost nevoie de intervenția primarului din localitate, mare fan al echipei și principalul finanțator al galben-verzilor. Edilul le-a transmis fotbaliștilor că echipa nu va mai fi înscrisă în campionatul viitor dacă nu va juca măcar în play-off.

Odată bifat acest obiectiv, suntem convinși că și obiectivul s-a schimbat puțin. Promovarea chiar este la îndemâna argeșenilor care au ratat accederea în Liga 1, în sezonul trecut, în mod dramatic. Apoi, gazdele mai au și avantajul ultimei întâlniri cu U Craiova, în Oltenia, pe care au câștigat-o. În sezonul regulat, CS Mioveni a avut mari probleme în meciurile de pe teren propriu, dar pe final a arătat ca o echipă cu adevărat capabilă să învingă adversari importanți și mult mai bine cotați, precum U Craiova și Petrolul.

Nici oltenii nu au avut un final liniștit de sezon regulat, rezultatele au fost mai mult decât contradictorii, e drept o perioadă mai scurtă de timp, dar suficient cât să pună sub semnul întrebării calificarea în play-off. Până la urmă au dres-o, dar calitatea per ansamblu a jocului echipei lasă de dorit și tocmai de aceea vom insista pe ideea unei reprize, măcar una, mai bună a gazdelor. În play-off, echipele au intrat cu punctele acumulate în sezonul regulat, iar U Craiova 1948 începe din poziția de lider acest mini-sezon pentru promovare, cu 35 de puncte, două mai multe decât CS Mioveni. Acesta este încă un motiv care ne face să mizăm pe o dorință mai mare a argeșenilor de a încerca să rămână în cărți.

Vom miza și pe clasicul model românesc implementat în astfel de meciuri, acela de a poziționa echipa, să o numim favorită, cât mai defensiv pe ideea că un punct câștigat e mai mult decât nimic. Vom merge așadar pe varianta „CS Mioveni câștigă cel puțin o repriză”, pont ce are o cotă de 1,86 la Get’s Bet.

Cotă de 1,95 la biletul zilei pentru goluri în Espanyol – Fuenlabrada

Al doilea meci pe care vi-l propunem, Espanyol – Fuenlabrada, din liga a doua a Spaniei, este deschis oricărui rezultat dacă ne uităm peste ceea ce au făcut oaspeții din această înfruntare. Fuenlabrada este o echipă care a câștigat mai multe meciuri în deplasare decât pe propriul teren, unde este campioana remizelor. Pe teren străin, micuța grupare din Segunda este o echipă kamikadze, care nu refuză jocul, care încearcă să dea lovitura pe contraatac, prin urmare se deschide destul de mult și încasează goluri în consecință.

Însă, pe propriul stadion, Espanyol a arătat în acest sezon că este o echipă greu de învins. Are și avantajul și statutul unei echipe ”recent” retrogradate în Segunda, iar obiectivul nu poate fi altul decât revenirea grabnică în elita fotbalului spaniol. Espanyol are 11 victorii acasă, din 15 meciuri jucate, și o medie de 1,8 goluri marcate per meci. Înaintea disputării acestei partide, a doua echipă din Barcelona este și liderul eșalonului secund, la egalitate de puncte, însă, cu Mallorca, iar din spate vine tare și Almeria. Așadar, promovarea e departe de a fi decisă, iar pentru a mai face un pas înainte este obligatoriu ca Espanyol să învingă.

Și nu e suficient doar să învingă, trebuie să o facă cât mai convingător pentru a-și respecta statutul de principală favorită la promovare. Gazdele au de partea lor experiența, net superioară și un lot evident mai valoros, în care se remarcă Raul de Tomas, al doilea în topul golgheterilor din Segunda, Adri Ambarba și Javi Puado, ambii cu câte 7 goluri marcate în actualul sezon. Mizăm așadar pe varianta „peste 1,5 goluri Espanyol”, care are o cotă excelentă la Get’s Bet, de 1,95.

364 de lei câștigați cu biletul zilei din 1 aprilie

În concluzie, cele două dueluri din liga a doua din România, respectiv liga a doua din Spania ne aduc o cotă totală de 3,64 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. Toate cele patru echipe implicate au arătat că pot să fie periculoase în precedentele partide și vom miza pe dorința lor de a marca.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.