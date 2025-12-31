Biletul zilei la pariuri, joi, 1 ianuarie 2026. Câștig de 382 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Deși în majoritatea campionatelor nu se joacă în prima zi din noul an, Anglia pornește spectacolul încă de pe 1 ianuarie, cu meciuri interesante din Premier League și Championship. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.82 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 1 ianuarie 2026.

Cotă de 1,82 de la Crystal Palace – Fulham pentru biletul zilei la pariuri de joi, 1 ianuarie 2026

După ce pe 30 decembrie 2025 s-au jucat șase dintre meciurile din această etapă de Premier League, restul de patru se vor disputa în prima zi din noul an. Unul dintre meciuri este Crystal Palace – Fulham, o partidă extrem de interesantă de la mijlocul clasamentului.

Deși se află pe locul 11, Crystal Palace are una dintre cele mai bune defensive din campionat. Meciurile din etapa a 19-a sunt reeditarea partidelor din runda cu numărul 15, deci cele două s-au întâlnit în urmă cu doar 4 partide de campionat.

În acel meci, Fulham s-a impus cu scorul de 2-1, iar pentru această partidă vom miza tot pe un meci în care ambele echipe vor înscrie, de aceea pariem pe „GG” pentru o cotă de 1,82 oferită de MaxBet.

Cota de 2,10 de la Sunderland – Manchester City completează biletul zilei de joi

Sunderland este una dintre surprizele campionatului, iar o victorie pe „Stadium of Light” împotriva lui Manchester City ar propulsa-o pe loc de Europa League. Cu toate acestea,

„Pisicile Negre” sunt, de asemenea, o echipă cu o apărare foarte bună, iar meciul contra formației lui Pep Guardiola a fost unicul din acest sezon în care au primit trei goluri. Cu toate că suntem de părere că fotbaliștii lui Sunderland nu vor putea pune prea multe probleme celor de la Manchester City, de aceea vom miza pe o victorie a „cetățenilor” cu mai puțin de patru goluri: „2 & sub 3,5 goluri” pentru o cotă de 2,10 oferită de MaxBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,82 pentru pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” la Crystal Palace – Fulham și o cotă de 2,10 pentru „2 & sub 3.5 goluri” în meciul Sunderland – Manchester City, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.82, numai bună pentru un câștig de 382 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.