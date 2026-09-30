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Biletul zilei la pariuri, joi, 1 octombrie 2026. Câștig de 388 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de joi, 1 octombrie 2026, poate să ne aducă un câștig de aproape 390 de lei. Este alcătuit din trei meciuri interesante din Liga Națiunilor.
Adrian Baciu
30.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 1 octombrie 2026 Castig de 388 de lei cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, joi, 1 octombrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Prima zi a lunii octombrie ne aduce câteva meciuri extrem de tari și de interesante în Liga A din UEFA Nations League. Din oferta bogată a caselor de pariuri am ales trei dueluri unde sunt implicate forțe ale continentului. Am adunat, la MrBit, un bilet cu o cotă de 3,88.

Biletul zilei la pariuri, joi, 1 octombrie 2026. Haaland și puternica națională a Norvegiei ne aduc o cotă de 1,52

În etapa a 3-a din Grupa 4 – Liga A, pe Cardiff City Stadium ajunge joi, de la ora 21:45, puternica națională  Norvegiei. Erling Haaland și colegii săi sunt răniți după eșecul cu Portugalia din urmă cu câteva zile. Nordicii nu au jucat deloc rău, însă au ratat nepermis, iar în poartă l-au avut pe gafeurul Ørjan Nyland.

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Țara Galilor este pe „zero” după primele două meciuri jucate în această grupă: 0-1 cu Portugalia și 0-2 cu Danemarca. Vedem la acest meci un „2 solist” care să confirme faptul că Norvegia este o forță continentală și mondială. Cota la MrBit pentru victoria oaspeților în acest meci este de 1,52.

Spectacolul din Grecia – Olanda și Danemarca – Portugalia înseamnă cote excelente

În aceeași grupă din Nations League, dar pe Parken Stadium din Copenhaga, tot de la 21:45, Danemarca primește vizita Portugaliei. Este un meci în care orice rezultat e pe masă. Teoretic, lusitanii sunt favoriți, însă scandinavii au demonstrat că pot să bată pe oricine. În Norvegia au pierdut greu, scor 2-3.

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De cealaltă parte, Portugalia poate să prezinte în orice moment o formă ofensivă, în care starurile lui Jorge Jesus să își arate calitățile. Date fiind aceste aspecte, mergem pe o variantă ambițioasă la acest meci: „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,62 la MrBit. În fine, ultimul meci de acest bilet al zilei este tot unul bazat pe „spectacol”. La Salonic ajunge Olanda lui Xavi.

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Cu Germania, dar și cu Serbia, batavii au arătat excelent în atac. Au marcat și eu ratat mult. Pe de altă parte, apărarea lor poate fi străpunsă destul de ușor. Dincole, Grecia a învins în Serbia, apoi în Germania, iar acum are mari ambiții. Un „GG” la acest meci poate să ne aducă o cotă de 1,57 la MrBit. Cota finală de pe bilet este de 3,88.

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Biletul zilei la pariuri 1 octombrie cote
Biletul zilei la pariuri 1 octombrie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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