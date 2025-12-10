ADVERTISEMENT

Joi se anunță o zi cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Se vor juca ultimele meciuri din acest an în UEFA Europa League, iar noi, cu ajutorul Betano, am pregătit un bilet pe care am inclus două partide extrem de interesante.

Biletul zilei la pariuri, joi, 11 decembrie 2025. Câștig de 540 de lei cu două meciuri din Europa League

Primul duel care ne-a atras atenția se va juca în Spania. Celta Vigo, echipa portarului român Andrei Rațiu, , primește vizita celor de la Bologna.

Partida este una foarte interesantă. Câștigătoarea poate urca pe un loc care garantează prezența direct în optimile de finală. În schimb, pierzătoarea va fi obligată să își câștige meciurile din luna ianuarie pentru a nu risca să iasă prematur din Europa League.

Noi credem că echipa gazdă va lua cele 3 puncte. și este una dintre pretendentele la marea finală. La Betano, selecția „1 solist” are o cotă atractivă de 2,40, iar semnele arată că putem avea succes dacă mizăm pe acest pronostic.

Roma merge la Glasgow pentru duelul cu Celtic

Tot joi se joacă un meci tare la Glasgow. Celtic, campioana ultimilor ani din Scoția, se va duela cu AS Roma, una dintre cele mai în formă echipe din Italia. Ambele formații au nevoie de un rezultat pozitiv, întrucât situația din clasament nu arată deloc bine.

Noi credem că Roma pleacă cu prima șansă, deși va juca pe un teren dificil. Italienii îl au pe bancă pe Gasperini, un antrenor cu mare experiență în cupele europene. Aici mizăm pe victoria oaspeților, iar cota la Betano este de 2,25.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,40 pentru pronosticul „1 solist” la Celta Vigo – Bologna și o cotă de 2,25 pentru victoria celor de la AS Roma pe terenul lui Celtic. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ajung la o cotă totală de 5,40, numai bună pentru un câștig de 540 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.